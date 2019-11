Cantine Aperte a San Martino, eccellenze a km zero per tutti

Cantine Aperte a San Martino ritorna domenica 10 novembre anche in Umbria per condividere la gioia del vino nuovo e i grandi vini della regione, in abbinamento ai prodotti di stagione. Proprio le eccellenze a “kilometroZERO” saranno co-protagoniste dell’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino dell’Umbria in 21 cantine della regione. A salumi, formaggi, olio EVO Dop, carni, legumi, composte, verdure, funghi, tartufi e tanto altro saranno, infatti, dedicati momenti di approfondimento, laboratori, oltre a pranzi e cene, merende e degustazioni, rigorosamente in abbinamento ai vini locali, per una valorizzazione reciproca che parte dal territorio.

Cantine Aperte a San Martino sarà, dunque, l’occasione per un viaggio ideale attraverso l’Umbria e i suoi sapori più autentici, godendo dell’atmosfera accogliente e allegra che contraddistingue le Cantine Aperte in ogni stagione.