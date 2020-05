Cantine Aperte Insieme si sposta sui social

Gli amanti dell'eonolgia di tutta Italia non dovranno rinunciare all'appuntamento più atteso dell'anno: Cantine Aperte. Infatti si terrà come di consueto l'ultimo fine settimana di maggio l'incontro tra enocultori e cantine, solo che quest'anno si svolgerà in versione online e social, a causa delle norme di contenimento del Covid19.

Il prossimo 30 e 31 maggio, quindi, tante saranno le iniziative virtuali che verdanno protagoniste anche le cantine dell’Umbria, nell'edizione rinominata #CantineAperteInsieme.

Non cambia l’obiettivo, quello di stare insieme, cantine e wine lovers, trascorrendo un fine settimana all’insegna del piacere di un buon bicchiere di vino, del bere consapevole, della promozione della cultura enogastronomia del territorio, in attesa di potersi rincontrare dal vivo.

Dallo scorso 20 maggio è attiva sulla piattaforma iorestoacasa.delivery, progetto senza fini di lucro nato per aiutare a ridurre il più possibile gli spostamenti e permettere alle realtà produttive di raggiungere i propri clienti, la speciale sezione #CantineAperteInsieme, in cui tutte le cantine aderenti propongono i propri vini, iniziative e pacchetti enoturistici.

Sabato 30 e domenica 31 maggio, per l’intera giornata, sui social Facebook e Instagram delle singole aziende, così come del Movimento Turismo del Vino nazionale e regionale si succederanno le molteplici attività virtuali ideate e realizzate dalle cantine stesse, alle quali si potrà partecipare, collegandosi con pc o smartphone.

Come si parteciperà a Cantine Aperte

Si potranno ordinare i vini preferiti, che verranno consegnati a domicilio o ritirati con asporto in cantina, per poi partecipare alle degustazioni online, oppure assistere alle dirette dalle cantine, condividere il piacere di una visita ai vigneti e alla cantina, seppur virtuale, brindare insieme per darsi appuntamento appena possibile.

Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

Le Cantine umbre aderenti

Ecco le Cantine Aperte Insieme dell’Umbria (tutte le iniziative social delle cantine saranno rilanciate sui social del Movimento Turismo del Vino Umbria):

Cantina Chiorri

Cantina Goretti (domenica 31 maggio)

Cantina Baldassarri

Le Cimate

Lungarotti

Scacciadiavoli

Di Filippo

Tenute dei Mori

Cantina Sasso dei Lupi (sabato 30 maggio)

Sportoletti

Terre de Trinci

Saio

Azienda Agraria Carini

Terre Margaritelli

Cantine Zanchi

Cantina Mevante

Cantina Colle del Magghio