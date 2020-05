CantineAperteInsieme diventa on line, il Movimento Turismo del Vino umbro ci sarà

Trovare un modo per andare avanti, con coraggio e creatività: questo è il motto ideale del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria, che aderisce all’appuntamento nazionale di #CantineAperteInsieme, per il weekend del 30 e 31 maggio prossimo. L’evento più amato dagli enoturisti, che da oltre 25 anni porta alla scoperta dell’Italia del vino, quest’anno diventa online, smart e social, in attesa di poter accogliere nuovamente i turisti in cantina.

“Abbiamo ideato un’edizione speciale di Cantine Aperte, online, visto che l’evento non si potrà svolgere nelle modalità tradizionali - ha spiegato il Presidente di MTV Umbria Filippo Antonelli - Sarà comunque un modo di restare in contatto con gli enoappassionati, portando uno degli appuntamenti più amati direttamente nelle loro case e continuando a lavorare per la ripresa del settore enoturistico, non appena sarà possibile.”

Come partecipare

Partecipare a #CantineAperteInsieme, quest’anno, sarà, dunque, ancora più semplice grazie alla piattaforma online iorestoacasa.delivery, progetto senza fini di lucro nato per aiutare a ridurre il più possibile gli spostamenti e permettere alle realtà produttive di raggiungere i propri clienti. Si ordineranno i vini preferiti, che potranno essere consegnati a domicilio o ritirati con asporto in cantina, per poi partecipare all’evento online, in un grande weekend con degustazioni in diretta e condivisioni social.

#CantineAperteInsieme è anche una campagna social che unirà le cantine e i partecipanti nella condivisione di foto e video della loro esperienza.