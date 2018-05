La mappa aggiornata di Cantine Aperte 2018, la guida: ecco i 51 produttori da cui andare

Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente.

Le cantine che non sono socie non garantiscono la qualità dell'accoglienza delle vere cantine aperte, che si sono dotate di un preciso decalogo in favore dell’enoturista.

Sabato 26 e domenica 27 maggio diffidate delle imitazioni e recatevi solo nelle Cantine Socie MTV, che espongono l’apposito marchio di riconoscimento,per un weekend all'insegna dell’eccellenza e della qualità.

Ecco, zona per zona, tutte le 51 Cantine Aperte in Umbria per l’ultimo fine settimana di maggio.