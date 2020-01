Cantina Sasso dei Lupi, è festa per i 60 anni dalla fondazione

Per festeggiare i 60 anni dalla sua fondazione, la cantina marscianese Sasso dei Lupi soc. coop. agricola dà appuntamento a tutti sabato 25 gennaio (ore 18.30) per un aperitivo con degustazioni nella sua sede di viale Carlo Faina n.16 a Marsciano.

Oltre mezzo secolo di storia per la cooperativa vitivinicola che ha avuto la capacità di evolvere con continuità nel tempo, trasformandosi progressivamente da grande produttrice di vini in cisterna per conto terzi a protagonista del panorama enologico umbro di qualità.

Sasso dei Lupi nasce nell’ormai lontano 1959, dal desiderio di unire le forze di un piccolo gruppo di viticoltori del territorio di Marsciano.

La Cantina oggi mette insieme ogni aspetto della preparazione di vini di qualità e si presenta sul territorio umbro con vendita diretta al consumatore presso sette negozi monomarca.