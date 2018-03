Al Cantiere una serata speciale dedicata alla donna: dalla cena all'animazione

Giovedì 8 Marzo, la serata Suavecito, al Cantiere sarà una notte in cui verrà prima di tutto il divertimento delle protagoniste: le donne.

La serata prevede una cena spettacolo con sole donne, al prezzo di 15 euro, su prenotazione.

La serata, per chi non partecipa anche alla cena, inizierà alle 23 e le donne avranno la possibilità di entrare gratuitamente fino a mezzanotte, orario in cui ci sarà anche uno show, una sexy performance e animazione per tutto il pubblico femminile.