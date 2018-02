La Noche Loca stasera al Cantiere 21, tre party in uno

Stasera, giovedì 22 febbraio, una serata dove i migliori artisti emergenti e non del panorama umbro e non solo si alterneranno sulla consolle e nella 2ND Room del Cantiere per una DjShuffle Marathon di 3 ore.

Una sirena vi avvertirà del tipo di party che inizierà. Ogni Tipo di genere musicale un tipo differente di party vi attenderà.

Entrata libera fino a mezzanotte, e per tutta la notte disponibili le navette gratutite da Piazza Grimana.