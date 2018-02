Un nuovo lavoro musicale firmato dal cantante perugino Stefano Sabatini Visconti: è l'ottavo disco della sua carriera

C’è tutta la dolcezza e la forza del mare nell’ultimo disco (l’ottavo) del perugino Stefano Sabatini Visconti, poeta e strumentista, cantante e arrangiatore. Il ciddì comincia con “Onda d’inizio” e si chiude coi pezzi “Onde sonore” (il brano eponimo del disco) e “Onda fine”.

E poi tanta natura, leopardianamente declinata in “Fili di luna” e “Luna di ghiaccio”. Quindi i sogni e il gusto dolcissimo del silenzio. In copertina un’immagine della moglie Gabriella Caponi, complice in arte e poetessa in proprio. Gli effetti sono tra acustico ed elettronico. Il lavoro è stato montato presso gli studi pontefelcinesi di Giovanni Toccaceli, in arte Roco.Un piccolo capolavoro, realizzato con garbo e gentilezza…da tenere in sottofondo anche quando si lavora.