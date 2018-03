Torna la festa della vernaccia e del rosso di Cannara: stand gastronomici, assaggi ed eventi

Il borgo di Cannara è pronto a rinnovare le sue tradizioni con una nuova edizione della Festa della vernaccia in programma da mercoledì 4 a domenica 8 aprile. Il rosso rubino di questo vino, oggi riscoperto ma che vanta nel territorio una lunga produzione amatoriale, colorerà non solo i piatti in tavola ma anche le tante iniziative in programma, tra musica, incontri, arte, sport e spettacolo.

La festa, come sempre, ha il suo quartier generale Al Cortile antico gestito dall’Avis comunale Cannara sezione ‘Lucio Pasqualoni’ in cui ogni giorno sarà aperto lo stand gastronomico dalle 19.30 (sabato e domenica anche a pranzo dalle 12.30), mentre la musica accompagnerà dall’ora dell’aperitivo in avanti, a seconda delle serate. A dare il proprio contributo all’organizzazione anche l’Ente Festa della cipolla e gli Amici di Collemancio, la Proloco di Cannara e il patrocinio del Comune. Nel solco della tradizione appunto l’anteprima della festa, con degustazioni di vernaccia amatoriale gratuite per le vie del paese nei giorni di Pasqua e Pasquetta, domenica 1 e lunedì 2 aprile, riprendendo un’antica usanza del territorio. E poi da mercoledì la festa vera e propria con l’apertura dello stand gastronomico e musica dal vivo a partire dalle 21.

Sul tema delle tradizioni che si tramandano si apre la giornata di venerdì 6 aprile al teatro Ettore Thesorieri con la premiazione degli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Cannara che hanno partecipato al concorso ‘La vernaccia e la nostra storia’. Il programma prosegue alle 18 all’auditorium San Sebastiano con la tavola rotonda ‘La vernaccia vs i passiti’ per poi lasciare posto alla buona tavola con musica all’ora dell’aperitivo e quella live dalle 21.

Nei pomeriggi del 7 e 8 aprile sono previsti alle 16 l’iniziativa ‘Merenderia: 50 sfumature di vernaccia’ in piazza Baldaccini, mentre alle 17 sabato e alle 16.30 domenica il percorso ‘#scoprire Cannara’ dal museo alla città. E poi sabato due iniziative molto amate, in piazza Baldaccini alle 17 la sfida culinaria ‘all’ultimo piatto’ a base di vernaccia che vedrà sfidarsi i presidenti di tutte le associazioni di Cannara e al teatro alle 21 l’anteprima del Canta cipolla, concorso canoro che alla sua prima edizione, nella scorsa Festa della cipolla, ha riscosso un grande successo e che sarà riproposto.

La serata prevede anche musica prima e dopo cena Al Cortile antico. L’ultima giornata della festa, domenica 8 aprile, si apre alle 9 con ‘La vernaccia cammina’, percorso di 7 chilometri tra le colline di Collemancio con tappa finale al sito Urvinum Hortense e la visita guidata agli scavi. Un altro dei momenti apprezzati della manifestazione è la premiazione delle vernacce amatoriali con un’orizzontale alla cieca che si terrà Al Cortile antico domenica alle 17. In programma, inoltre, lo spettacolo ‘Libero libero’ al teatro Thesorieri alle 17.45, mentre la musica accompagnerà gli avventori allo stand gastronomico dall’ora della merenda al dopocena.