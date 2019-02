Sogni di diventare un ristoratore di successo? Parte il corso di web marketing: come partecipare

l marketing dei ristoranti è in evoluzione e diventa fondamentale che i professionisti dell’ospitalità comincino ad abbracciare il web marketing e coltivino la propria presenza online. Le persone che oggi si rivolgono a Internet per decidere in quale ristorante trascorrere un’esperienza emozionante sono in costante e rapido aumento.

Diventa pertanto fondamentale per i gestori di strutture ricettive avere un sito web ottimizzato ed essere presenti sui social network in modo professionale, rafforzando il passaparola con una presenza interattiva su Facebook, Pinterest, Instagram e Linkedin, garantendosi così la possibilità di coinvolgere i clienti 365 giorni l’anno e di esporre e rafforzare il proprio marchio, anche chiedendo la condivisione delle proprie storie.

Nell’ottica di essere sempre accanto al mondo della ristorazione, la Cancelloni Food Service Spa di Magione, nell’ambito del progetto Cancelloni Experience, ha organizzato per lunedì 25 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, un incontro per approfondire tutti i segreti del mondo digital con una relatrice d’eccezione, Giada Cipolletta, autrice del libro Customer Experience: fai marketing di valore nell'era dell'esperienza.

Nello specifico sarà un corso base per conoscere gli strumenti digitali utili a attirare e fidelizzare i propri clienti, non solo online. Si partirà dalle fondamenta, dalla definizione degli obiettivi per poi delineare una strategia che sappia includere in modo consapevole, mirato e pianificato i migliori canali di comunicazione per raccontare in modo personale, trasparente e coerente la propria attività: sito, web, social, app, etc. Si parlerà della definizione del prodotto, delle persone e del posizionamento per poi scegliere le tecnologie funzionali a favorire il dialogo, l’interazione e la condivisione delle informazioni tra azienda e utenti. Si analizzeranno dal punto di vista tecnico e da quello umano, diversi esempi, anche attraverso l’interazione per un concreto e pragmatico scambio di idee e punti di vista.

Per informazioni: info@cancelloni-experience.it – tel. + 39 348 3065019