Camminata tra gli olivi, domenica 27 ottobre in nove cittadine umbre alla scoperta delle ricchezze del territorio

Domenica 27 ottobre ad Arrone, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Viscardo, Giano dell’Umbria, Montefranco, Spello, Spoleto e Trevi, città dell’olio d’Umbria si celebra un prodotto che è uno dei simboli del nostro paese,l'olio d'olliva.

La terza edizione della Camminata tra gli olivi festeggia anche i 25 anni dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. All’insegna dei sapori e dei saperi del territorio, sono pronti nuovi itinerari e nuove suggestive passeggiate per i territori delle Città dell’Olio.





GLI ITINERARI - Le colline umbre, costellate dall’argento degli olivi e dallo svettare dei campanili sono la cornice naturale per gli itinerari della Camminata, alla scoperta della produzione dell’extravergine, che affonda le sue radici nell’antichissima tradizione conventuale e contadina nelle province di Terni e Perugia. Antichi mulini, piante secolari, una terra abitata fin dall’epoca romana e percorsa dai viandanti fin dal Medioevo saranno le tappe di esperienze straordinarie all’ombra del paesaggio dell’olio.



17 le regioni italiane – dalla Lombardia alla Sardegna - che hanno aderito al grande evento 2019. Per scegliere il proprio itinerario o solo per saperne di più è on line il sito www.camminatatragliolivi.it per scaricare subito il programma della giornata e trovare notizie sul territorio, il paesaggio, la storia.