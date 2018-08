Il gruppo “Camminiamo” del circolo San Martino dell’università degli studi anche in estate è in movimento perenne, e insieme all' associazione Tori-Scal in occasione della sagra della lumaca di lacugnano, organizza una camminata al tramonto. Il 1° Agosto 2018 con ritrovo alle ore 18,30 al parcheggio della sagra. Alle 18,45 è prevista la partenza della camminata non agonistica, solo per il gusto e il piacere di stare insieme e di passeggiere in mezzo alla natura. (fitwalking)



Percorso di circa 5 km, tempo di percorrenza h 1,15. Livello di difficoltà T, alcuni tratti in salita. Si consigliano scarpe adatte e i bastoncini per chi li usa.



Se siete amanti della natura non potete mancare!!



Albero Antognelli

