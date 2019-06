Cambio Festival Assisi 2019, tutto il programma, le location, gli artisti, i concerti, i Dj set, food e arte

Il programma del Cambio Festival 2019. Tutti gli appuntamenti, i protagonisti, le location, i costi.

CASA ASTRID | 31 LUGLIO | INGRESSO LIBERO | ORE 19.45 | Concerto al TRAMONTO ELISE CALUWAERTS AND Ô-CELLI

Progetto musicale caratterizzato per la sua originalità e per la sua presentazione dinamica, nel mondo della musica classica.

PROGRAMMA

OUVERTURE LA FORZA DEL DESTINO, VERDI

PRES DES REMPARTS DE SEVILLE CARMEN, BIZET

L’AMOUR EST UN OISEAU REBELLE CARMEN, BIZET

LA STRADA ROTA

¿PORQUE SE OPRIME EL ALMA? BARBIERI

DANZON 2&3 MÁRQUEZ

HISTORIA DE UN AMOR VILLA-LOBOS

YO SOY MARIA PIAZZOLA

3 TANGOS PIAZZOLA

LES FILLES DE CADIX DELIBES

MELODIA VILLA-LOBOS

SOPRANO: ELISE CALUWAERTS

VIOLONCELLI: CORINNA LARDIN, SHIHO NISHIMURA, YOORI LEE, ALEXANDRE BEAUVOIR, JEAN-PIERRE

BORBOUX, HERWIG CORYN, EMMANUEL TONDUS, SÉBASTIEN WALNIER

al termine del concerto Dalle 23.45

DJ SET all night long

MaxP in “SOTTO LE STELLE DEL JAZZ”

Sarà attivo il servizio Drink & Food nei gazebo, con possibilità di light lunch estivo a cura del CUOCO INNAMORATO. Il concerto è su un prato con un panorama meraviglioso. Elise Caluwaerts e i Violoncellisti si esibiscono a bordo piscina. Consigliamo di portare un telo o un cuscino.

COME RAGGIUNGERE CASA ASTRID:

Da Perugia o da Foligno consigliamo le uscite di Bastia Umbra o Santa Maria degli Angeli - direzione Assisi. Occorre arrivare nella parte alta di Assisi percorrendo la circonvallazione sino a Piazza Matteotti (Piazza Nuova). Da Piazza Matteotti andare diritti e superare l’arco di Porta Perlici verso la SS 444 che porta al monte subasio. Subito dopo l’arco di Porta Perlici prendere la prima uscita a dx (cartelli per Costa di Trex). Dopo 8 minuti si giunge a Costa di Trex. Occorre superare il Borgo di Costa di Trex e dopo 300 mt svoltare a sx (cartello Brigolante). Altri 100 mt e si arriva a Casa Astrid. Il parcheggio è in prossimità dell’evento. Qualora si esaurisse il parcheggio di prossimità è possibile parcheggiare nel parcheggio del Borgo di Costa di Trex e prendere la Navetta gratuita messa a disposizione dall’organizzazione.



CASTELLO DI PALAZZO | 2 AGOSTO | INGRESSO € 5.00 | DALLE ORE 19.30 CHANGE!

Dopo il successo della precedente edizione con l’intera piazza del Castello danzante fino a tarda notte, torna CHANGE! format ideato e realizzato da Cambio Festival in collaborazione con Cap, Max P e Franco B, dj storici della piazzetta. Tre esperti di vinili con una visione approfondita della musica che ha consentito loro di entrare pienamente nell’atmosfera multiculturale del festival. Per questa seconda edizione, sul palco, una vera eccellenza del jazz umbro, THE SYCAMORE, un gruppo la cui idea di jazz unisce lirismo e energia, potenza melodica e flusso sonoro richiamando, sin dal nome, spazi aperti e incontaminati. Presenteranno brani dal loro album d’esordio Seamless (Emme Records, 2019). Prima e dopo il concerto, naturalmente i dischi dei tre dj, impreziositi dalle installazioni visive di M:ck Dalle ore 18.45 Street Food and Drink nella Piazza Grande con allestimento ad hoc di tavoli e sedie, non mancherà lo spazio per ballare!

CASTELLO DI PALAZZO | 3 AGOSTO | INGRESSO € 20,00 | ORE 21.45cDIROTTA SU CUBA

LA BAND SIMBOLO DEL FUNKY ITALIANO

SIMONA BENCINI VOCE

STEFANO DE DONATO BASSO

FRANCESCO CHERUBINI BATTERIA

ANDREA DE DONATO TASTIERE

DANIELE VETTORI CHITARRA

MARCO CAPONI SAX

Al termine del concerto

DJ Set con Franco B in “IO SONO FUNKEDELICO”



CASTELLO DI PALAZZO | 4 AGOSTO |INGRESSO € 10.00| DALLE ORE 21.30 ORE 21.30 - DUO FLAUTO E PIANOFORTE Alice Morosi e Filippo Farinelli

Alice, giovanissima flautista vincitrice di prestigiosi premi Nazionali e Internazionali, eseguirà due brani per flauto e pianoforte: Sonata in do maggiore di Gaetano Donizzetti e Concertino di Cécile Louise Chaminade. Ad accompagnarla il M° Farinelli, pianista affermato sia in Italia che all’estero.

ORE 22.00

IN CIBO MERITAS

Teatro Canzone

I Jazz Glazz completano il pasto, mettendo in scena i vizi e le virtù del cibo. Lo spettacolo diverte e trascina nela giostra goliardica dal fine umorismo ove l’uomo danza in un rapporto interminabile con il cibo. Lo spettatore si sorprenderà a masticare risate nella rappresentazione delle abitudini e disabitudini alimentari con le divertenti situazioni che ne conseguono. Si passa da deliziosi reading a narrazioni esilaranti sulle cucine di tutto il mondo con doverosa parentesi dedicata al sushi. La scoperta e la descrizione delle varie tipologie di fame: da quella chimica a quella del successo. Canti e inni alla digestione con arrangiamenti dalllllllsapore stonatamente Brasiliano. Restare seri per un solo minuto sarà un’impressa difficile, a meno che nonld stiate masticando.

RODOLFO MANTOVANI VOCE NARRANTE, CORI

ALDO BERTUZZI PIANOFORTE, VOCE, TRASFORMISMI

GRAZIANO BRUFANI CONTRABBASSO, SOFFRITTI

ROBERTO PIERUCCI SAX, TROMBETTE, EFFETTI FASTIDIOSI, CORI

CLAUDIO TRINOLI BATTERIA, MAGO

Al termine della serata

DJ Set con Cap e Fabio DeDa in “GARGUANTA IN MUSICA”

CASTELLO DI ROCCA SANT’ANGELO| 9 AGOSTO |INGRESSO LIBERO| DALLE ORE 19.30 RE

ORE 19.30

VISITA GUIDATA

In collaborazione con Circolo Rocca Sant’Angelo Visita Guidata al Borgo, alla chiesa di San Paolo e Santa Maria della Rocchicciola accompagnati da Lugino Ciotti abitante e studioso della storia di Rocca Sant’Angelo.

ORE 21.45

CINEMA ALL’APERTO

MILES AHEAD

Diretto da Don Cheadle con Don Cheadle, Steven Baigelman, Stephen J. Rivele, Christopher Wilkinson - Biopic dedicato all’icona del jazz, Miles Davis, “Miles Ahead” è un film di genere biografico, drammatico, musicale del 2016. La storia si concentra sul periodo in cui il trombettista si ritirò dalla scena pubblica. Ambientato nel 1979, comprende diversi flashback e dedica ampio spazio alla sua tumultuosa vita matrimoniale con Frances Taylor Davis.

Al termine del Film DJ Set con Cap in “LE COLONNE SONORE DEL GRANDE CINEMA”

COME RAGGIUNGERE ROCCA SANT’ANGELO:

Da Perugia o da Foligno consigliamo le uscite di Bastia Umbra o Santa Maria degli Angeli - direzione Petrignano di Assisi. Superato il paese di Palazzo di Assisi direzione Petrignano occorre svoltare a dx prendendo la SP 250 (cartello Rocca Sant’Angelo). Per chi arriva da Petrignano di Assisi svoltare a sx subito

dopo il paese direzione palazzo di Assisi. Percorsi circa 3 Km occorre svoltare a dx (cartello Rocca Sant’Angelo) e dopo 1 Km si è arrivati al Borgo.

CASTELLO DI STERPETO | 10 AGOSTO | INGRESSO € 10,00 | ORE 21.45

ISRAEL VARELA & THE LABYRINTH PROJECT

ISRAEL VARALA VOCE BATTERIA, LIVE ELETTRONICS

ALFREDO PAIXAO BASSO

FLORIAN WEBER PIANOFORTE

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO

Dal parcheggio del cimitero di Petrignano

ANDATA: DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 21.00

RITORNO: DALLE ORE 23.00 ALLE ORE 24.00

Dalle ore 20.00 sarà attivo il servizio Food & Drink

COME RAGGIUNGERE STREPETO:

Da Perugia o da Foligno consigliamo le uscite di Bastia Umbra o Santa Maria degli Angeli - direzione Petrignano di Assisi. Superato il paese di Palazzo di Assisi direzione Petrignano occorre svoltare a dx prendendo la SP 250 (cartello Sterpeto). Per chi arriva da Petrignano di Assisi svoltare a sx subito dopo il paese direzione palazzo di Assisi. Percorsi 500 mt. occorre svoltare a dx (cartello Sterpeto) e dopo circa 1 Km si è arrivati al Castello.

CASTELLO DI PALAZZO | DAL 2 AL 4 AGOSTO | INGRESSO LIBERO

CAMBIO FESTIVAL ESPOSIZIONI

20 BEAT-20 MM-20 ANNI DI FESTIVAL

Penso che la composizione in fotografia sia molto simile al ritmo in musica. Se si dispone di grande ritmo si

ha anche un grande senso della composizione. La composizione è un’eredità classica. Cioè, come le cose si

collocano nell’ambiente, il loro posto e la loro grandezza, le relazioni tra gli oggetti e le persone, tra il

fotografo e il suo soggetto, questi sono tutti elementi di un sentire classico (Rodney Smith). Da questo

aforisma prende forma l’idea artistica per le esposizioni di Cambio Festival 2019. Per festeggiare 20 anni di

attività abbiamo scelto il tema della fotografia. Fotografia legata alla musica, in cui la capacità dell’artista di

cogliere l’attimo e anticipare empiricamente l’espressione musicale di un volto e di un gesto. regala al

pubblico emozioni uniche. L’istante prende forma e genera libera interpretazione di un sentimento e di un

suono.

VINICIO DRAPPO

Si avvicina alla fotografia nei primi anni ‘80, intensificando poi la pratica dal 2007, quando è tra i fondatori

del Gruppo Istanti – Fotografia e Cultura di Perugia. Si definisce un umanista che coltiva la fotografia per

legittima difesa. Tra i vari riconoscimenti è stato finalista al Wanted Artist Exposure di New York e nel 2014

al Sony World Photography di Londra, conquistando il terzo posto nella categoria Professional People. Nel

2019 ha ricevuto dalla FIAF il riconoscimento di Insigne Fotografo Italiano.



ADRIANO SCOGNAMILLO

Professionista dal 1986, è fotografo QEP (Qualified European Professional Photographers). In Ritratto e

Reportage è unico italiano ammesso alla BIPP (British Institute of Professional Photography). La sua attività

lo ha portato ad essere accreditato presso i più prestigiosi festival jazz del mondo. Amico di Carlos Santana,

ha realizzato per lui calendari, programmi di concerti e tournée mondiali. È autore di copertine di cd per

Marcus Miller, Danilo Rea, San Francisco Jazz Orchestra, Battista Lena, Enrico Rava. Collabora con Swing

Journal e Jazz Japan.

INSTALLAZIONI

ROBERTA SENSI

Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Perugia nel 1995, è autrice di installazioni realizzate con materiali

diversi, come la plastica, il vetro, l’alluminio, le tele e i tessuti. Ha partecipato a numerosissime esposizioni

collettive delle quali ricordiamo “Trevi Flash Art Museum” con il II Premio ricevuto e Menzione speciale

della Commissione, “Segni e Forme d’Arte” a cura di Edgardo Abbozzo e “Magisterum” al CERP di Perugia.

La sua opera si ispira all’individuo, alle sue forme.

EMILIO DE ALBENTIS: Roberta Sensi ha amato indagare le possibilità connesse all’installazione, istituendo

fascinosi connubi tra i materiali sovente leggeri e aerei da lei prediletti, e i contesti espositivi molto spesso

contraddistinti dalla loro natura di luoghi ricchi di storia e memoria vissuta, con un’implicita interrelazione

tra ciò che permane e ciò che svanisce nel tempo.