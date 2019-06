Cambio Festival compie 20 anni e lancia una super-edizione: musica, arte, cinema e viaggi in castelli da sogno

Venti anni di "bellezza", musica eterogenea, cinema, paesaggi mozzafiato, esposizioni artistiche, architetture ardite e classiche e ora anche di castelli. Il tutto condito dalla spirtualtà di un posto unico al mondo come Assisi. Questo è il Cambio Festival che si appresta a soffiare su 20 candeline. Passano gli anni ma lo spirito originario non è mutato a tutto beneficio per gli spettatori-protagonisti di questo Festival inno alla bellezza e alla ricercatezza.

"Venti anni vissuti con passione - hanno ribadito dall’Associazione Culturale Ponte Levatoio. con il desiderio di regalare emozioni, con la mente rivolta alla ricerca di musica inaspettata, quella che senti al Cambio Festival e poi chissà dove la ritrovi. Abbiamo iniziato un percorso che porta alla scoperta di luoghi magici del meraviglioso territorio di Assisi, per farli conoscere, a volte riconoscere, per farli vivere nuovamente, aprendo un dialogo con le mura e con le persone che ci abitano".

Ma quando parte questo viaggio-esperienza? Si parte il 31 luglio, poi una lunga galoppata ininterrotta 2-3-4 agosto e poi tanti appuntamenti il 9 e il 10 agosto. E come in ogni viaggio ci sono location da sogno, nascoste, lillipuziane, uniche. A Costa di Trex ci aspetta l'incantata e unica ambientazione di Casa Astrid. Qui ci aspetta un evento esclusivo, ci aspetta un tramonto mozzafiato e un panorama senza eguali. Dalle 19.45, Concerto al TRAMONTO ELISE CALUWAERTS AND Ô-CELLI, ingresso gratuito, la musica classica cambia volto in questo incredibile appuntamento.

Il 9 agosto si va in scena al Castello di San Gregorio, per un evento di Cinema all’aperto in collaborazione con il Circolo del paese e il Cinema Esperia. Sullo schermo il film MILES AHEAD, diretto da Don Cheadle ed è dedicato all’icona del jazz, Miles Davis. Prima però la visita guidata al borgo e alla sue opere d'arte

il 10 agosto è la volta del Castello di Sterpeto con una performance di world music di livello internazionale, davanti al sagrato della Chiesa, teatro naturale per la musica all’aperto. Non mancherà la visita al Castello, aperto straordinariamente per Cambio Festival (visita guidata). Il concerto vedrà protagonisti ISRAEL VARELA & THE LABYRINTH PROJECT - 10 euro - dalle 21,30. Ad accompagnare Israel il virtuoso pianista tedesco ECM Weber e il mitico brasiliano Multi Grammy Award Winner Paixao.

Il tre agosto l'atteso concerto della band simbolo del funky italiano: ovvero i Dirotta Su Cuba - concerto a pagamento - a Castello di Palazzo. “Nessuno di noi avrebbe scommesso in tanta longevità - afferma Francesco Raspa, Presidente dell’Associazione Culturale Ponte Levatoio. Un lungo viaggio iniziato con l’avvento del nuovo millennio che, dalla consueta location del Castello di Palazzo di Assisi, condurrà alla scoperta di altre tre meraviglie: Casa Astrid a Costa di Trex, il Castello di Rocca Sant’Angelo e il Castello di Sterpeto. Abbiamo allestito un programma musicale e culturale ambizioso che spazia dalla musica Classica e Operistica con un evento esclusivo nella splendida location di Casa Astrid il 31 luglio, attraversando le contaminazioni del Jazz e le variazioni della musica elettronica e della world, non facendoci mancare il cinema. Siamo certi che il programma saprà incontrare il favore del pubblico. Ci divertiremo un mondo con i “Dirotta su Cuba” nel main event al Castello di Palazzo e incontreremo i suoni inconfondibili del maestro Israel Varela a Sterpeto. Come ogni edizione, peraltro, la musica sarà accompagnata da forme di espressione artistica differenti, con gli incantevoli vicoli del Castello di Palazzo impreziositi da diverse esposizioni”.

Ma al Cambio Festival la bellezza è anche nel food: cene con il Cuoco Innamorato, street food e altro ancora. E a fine di ogni concerto, ancora musica per passare una grande notte. “Cambio Festival lo scorso anno ha avuto un grande successo, è stato molto apprezzato e ne abbiamo ancora oggi gli echi - dichiara Stefania Proietti, Sindaco di Assisi. Questo anno per i venti anni l’Amministrazione Comunale ha di nuovo scommesso sull’unicità di questo importante evento che ci porta alla riscoperta del nostro meraviglioso territorio. Stiamo cercando, insieme, di costruire un progetto di che metta al centro Assisi con il suo centro storico, ma che possa legare con il suo territorio, con i suoi borghi, i suoi paesi, coinvolgendo le Pro Loco e l’associazionismo locale. Un modo per realizzare sinergie, per costruire ponti, risorse essenziali per l’intera comunità che ho l’onore di rappresentare”.