VISTI PER VOI - Calendar Girls al teatro Morlacchi, con Angela Finocchiaro

Al Morlacchi “Calendar girls” con Angela Finocchiaro e un manipolo di bravi attori: Laura Curino, Ariella Reggio, Carlina Torta, Corinna Lo Castro, Matilde Facheris, Elsa Bossi, Titino Carrara, Stefanio Annoni, Noemi Parroni. Alcuni impegnati, talvolta, in ruoli plurimi, per restituire uno spettacolo divertente, a metà strada tra la farsa e la sit-com.

Si tratta di un adattamento, a cura di Stefano Bertola, dal film omonimo, per la regia di Cristina Pezzoli. La storia richiama un fatto reale, accaduto nel Regno Unito. Un gruppo di donne, non più giovani né particolarmente attraenti, socie del Women's Institute, è indaffarato in una raccolta fondi destinati a un ospedale nel quale è morto di leucemia il marito di una di loro.

Le tradizionali modalità sono ormai superate e sterili. Da qui l’idea di far posare tutta la compagine femminile per un calendario che ritragga nude quelle signore, impegnate nell’adempimento dei tradizionali ruoli della donna di casa. Sta di fatto che la cosa funziona e la raccolta diviene stratosferica. Da qui il consenso anche da parte di quanti, inizialmente, avevano espresso perbenistico dissenso. Il che dimostra come l’ordinaria quotidianità della donna possa talvolta intercettare il gusto (e la comprensione) degli uomini, primi acquirenti dell’irrituale calendario.

Il plot funziona e offre l’occasione per gag ed equivoci di sicuro effetto. Si ride e, in qualche momento, si riflette sulle sorti e sui punti di vista plurali dell’umanità.