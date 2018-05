Caccia Village 2018, un intero week end dedicato agli appassionati di caccia, pesca e tiro e volo

Affollata come sempre, ha preso il via questo pomeriggio a Umbriafiere di Bastia Umbra la fiera della caccia, pesca, tiro a volo e outdoor, che si chiuderà domenica 13 dopo tre giornate dedicate agli amanti di Diana, con approfondimenti, momenti di confronto e tan-tissime novità tra gli stand espositivi delle principali aziende di settore. Già dal mattino, in moltissimi sono arrivati a Umbriafiere mettendosi in fila in attesa dell’apertura delle casse. Appena i cancelli si sono aperti i tanti visitatori sono entrati e hanno iniziato a fare il giro degli oltre 350 gli espositori presenti in fiera. Un pubblico non solo di addetti ai lavori.

Per la giornata di sabato 12 maggio il programma è proseguito con il Raduno nazionale dei cani da traccia e da recupero, a partire dalle ore 9,00, nel Teatro della Caccia, con l’esposizione di esemplari delle principali razze. Spazio alla musica della caccia e ai suoi suoni con tre appuntamenti nell’arco della giornata con il Sound Irlandese e Scozzese, Ottava Rima Toscana e l’esibizione dei Corni da caccia dell’Alto Adige.

Imperdibili, naturalmente, le performance di Raniero Testa, recordman mondiale di E-xtreme Shooting, testimonial Wincester, che si esibirà per la gioia di tutti i visitatori, non solo dei cacciatori, presso le linee di tiro di Caccia VIllage. I collegamenti tra la fiera e le linee di tiro è disponibile un servizio navetta durante tutta la durata della fiera. Moltissimi anche gli incontri tecnici, che offrono la possibilità ai cacciatori di confrontarsi con gli esperti sulle tecniche di tiro, sulle caratteristiche delle armi e degli accessori, sugli animali oggetto di caccia.

Caccia Village proseguirà anche per tutta la giornata di domenica 13 maggio. Alle 9,00 prenderà il via l’Esposizione cinofila Trofeo Ivo Angeli, a cura di Federcaccia Umbra, Enalcaccia Umbria, ANLC Umbria, ANUU Migratoristi Umbria, ARCI Caccia Umbria, Italcaccia Umbria che vedrà in campo i migliori esemplari di cane da caccia e che si concluderà con le premiazioni nel pomeriggio (ore 16,00 circa). Alle ore 10,00 l’area workshop della Regione dell’Umbria ospiterà invece il convegno dal titolo “Colombaccio. Caccia e migrazione”, a cura del giornalismo Federico Cusimano.

Alle 12 è, invece, prevista la visita della Presidente di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini, che visiterà gli stand di Caccia Village e incontrerà i presidenti nazionali delle associazioni venatorie per un confronto sulle politiche sulla caccia.

Alle 13, da non perdere l’incontro con Maurizio Donelli, caporedattore del Corriere della Sera e appassionato cacciatore, sul La Cucina della cacciagione. Insieme a Donelli anche gli chef Giancarlo Polito, della Locanda del Capitano di Montone e Edi Dottori, della Sala della Comitiva di Civita di Bagnoregio, che racconteranno e prepareranno ricette a base di selvaggina.