Bruno Vanzan, tra i migliori barman al mondo, ospite in una delle aziende leader in Umbria

L.R. Forniture, azienda che da oltre venti anni in Umbria opera nel campo della Fornitura ed assistenza di attrezzature ed arredamenti per Bar, Ristoranti, Pizzerie, Gelaterie e Pasticcerie torna con la 4° edizione di “Porte Aperte “, dedicato a tutti i suoi clienti e coloro che operano nel settore Ho.Re.Ca.

Da Lunedì 19 Febbraio a Mercoledì 21 Febbraio, infatti, all’interno del punto vendita di Ellera di Corciano potrete trovare un evento che offrirà la possibilità di conoscere l’azienda e tutti i suoi prodotti. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con i più grandi marchi che offriranno l’opportunità di conoscere e vedere dal vivo le innovazioni e tecnologie dei prodotti attraverso laboratori e dimostrazioni tra cui preparazione caffetteria e prodotti da forno, preparazione e decorazione del cappuccino in abbinamento alla cornetteria, nuove tecnologie di cottura: macchinari, utilizzo e risparmio energetico, Preparati di carne, Pronti a cuocere e tagli tradizionali di carni: nuove tecniche di cottura.

Nuove tecnologie del freddo associate alla cucina e alla pasticceria , tutti i segreti per un perfetto aperitivo, dalla cura del cocktail alla preparazione del buffet Inoltre il 19 febbraio ci sarà come ospite Bruno Vanzan , barman di fama mondiale, che si esibirà con un live show dalle ore 17.30 Per il programma completo : http://lrforniture.com/2018/02/19/25710/