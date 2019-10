Bottonarte, in occasione di Eurochocolate presentata a Perugia la mostra con oltre 600 bottoni artistici

Creati a mano in ceramica e porcellana, dipinti a mano o in digitale e presentati all'interno di una confezione cartonata cuciti su tela: si presentano cosi al pubblico i bottoni realizzati da Bottonarte, il nuovo brand dell’artigianato di lusso presentato da Emilio Paradiso all’interno di Erurochocolate ed in linea con lo slogan 2019 “Attacca bottone”. Per rimandare così alla funzione non solo pratica, ma anche metaforica, del bottone e del suo tenere insieme parti separate ma non distanti.

Da accessorio quotidiano a oggetto d’arte, questi particolari bottoni sono quindi in una veste inedita i protagonisti, vista l’attenzione che sta suscitando in questi giorni a Perugia, di una mostra realizzata in occasione di Eurochocolate. Oltre 600 bottoni di pregio sono in esposizione nell’ex Chiesa della Misericordia (via Oberdan) di Perugia fino al 27 ottobre.