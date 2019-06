Ci siamo! Perugia festeggia il suo giorno: festa grande per il XX Giugno

Un ricco programma, quello per la festa del XX Giugno, che avrà il culmine nelle celebrazioni ufficiali previste per Giovedì. Il 20 Giugno dalle ore 10:00 in Borgo XX Giugno, ci sarà la deposizione delle corone di alloro al Monumento ai Caduti del XX Giugno 1859 e, a seguire, inaugurazione della targa commemorativa dell’ingresso a Perugia delle truppe alleate (29 giugno 1944).

Sarà deposta una corona anche alla Lapide che ricorda i Patrioti fucilati dai nazi-fascisti presso il Poligono di Tiro. Alle ore 11:00 al Civico Cimitero si terrà la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti e alle 11:30 in Piazza Braccio Fortebracci la deposizione di una corona di alloro alla lapide in memoria delle vittime di tutti i genocidi.

Il calendario di appuntamenti per il XX Giugno prosegue con numerose iniziative.

Perugia in festa ai Giardini del Frontone, Mercoledì 10 Luglio: ore 18.30, Giardini del Frontone

Il Sindaco incontra i Mecenati. Ore 18.45 | Visita guidata alla scoperta dei Giardini. Ore 19.00 Concerto del “Paradise Quartet” quartetto sax del Conservatorio Francesco Morlacchi - Maestro Claudio Paradiso, con Leonardo Porfiri, sax soprano - Catia Bertolini, sax contralto - Emanuele Burnelli, sax tenore - Giovanni Tramonti, sax baritono

PERUGIA PER LA FESTA EUROPEA DELLA MUSICA Venerdì 21 Giugno, ore 17.00, San Matteo degli Armeni - Via Monteripido, 2

MUSICHE PER L’INFINITO

Rachele Spingola, arpa

ore 17.30 | Da Firenze ad Assisi a Recanati

ALLE RADICI DELLA PAROLA: LA PREFIGURAZIONE

Incontro con Antonio Moresco (scrittore), Giuseppe Moscati (ricercatore e presidente della fondazione Centro Studi Aldo Capitini), Andrea Chioini (giornalista) e Gabriele De Veris (bibliotecario) Accogliendo il cammino del Cuore d’Italia

ore 19.30 | VESTITI DI MUSICA

Inaugurazione Mostra di 100 copertine di dischi 1966-1976, a cura di Giovanni di Franco, in collaborazione con Gabriele De Veris. La mostra sarà visitabile dal 21 al 30 giugno - Info: 075.577.3560 - http://turismo.comune.perugia.it/pagine/san-matteo-degli-armeni

ore 18.00 | Biblioteca di Villa Urbani - Via Giovanni Pennacchi, 19

LETTURE PER I PIÙ PICCOLI CON IL KAMISHIBAI

Una serata poetica nel giardino di Villa Urbani dedicata alla luna, presenza misteriosa e rassicurante

ore 21.00 | CHE FAI TU LUNA IN CIEL?

Prose e poesie al chiaro di luna lette da volontari esperti con Eleonora Palomba, clarinetto - Cristina Palomba, flauto

info: 075.577.2960 - http://turismo.comune.perugia.it/pagine/villa-urbani

ore 18.00 | Chiostro di Sant'Anna - Viale Roma, 15

JAZZ ORCHESTRA E IL CORO “BELA BARTOK” IN CONCERTO

Con gli allievi della scuola "La Maggiore" A cura di Scuola di musica “La Maggiore” - info: 075.573.6460 - 338.1526742 - www.scuolamusicalamaggiore.pg.it

ore 17.30 | Aula Magna Università per Stranieri - Piazza Fortebraccio, 4