Il borgo di Solomeo in festa per il Natale, tutte le iniziative in programma

Nello splendido borgo di Solomeo già si respira aria di festa. Il borgo è immerso nell’atmosfera suggestiva del Natale, con le musiche di sottofondo che accompagnano i visitatori alla scoperta del grande presepe all’interno della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, realizzato dai volontari del borgo; nei vicoli e nelle piazze, su ogni davanzale, piccole ma suggestive rappresentazioni della natività.

Tantissime le iniziative in programma, a partire da domenica 15 dicembre alle ore 17.00 presso i locali della Filarmonica di Solomeo con la proiezione del film di animazione “il Grinch”.

Domenica 22 dicembre alle ore 12.00, invece, arriverà Babbo Natale che incontrerà i più piccini, evento a cura della Polisportiva di Solomeo.

Sempre domenica 22 dicembre il borgo ospiterà il tradizionale appuntamento con “Natale di solidarietà”, a partire dalle ore 18.00 presso il Teatro Cucinelli si esibiranno: Federico Santangelo, i Cori giovanili dell’associazione Octava Aurea, il Coro Polifonico di Solomeo e la banda della Filarmonica di Solomeo.

Subito dopo appuntamento conviviale presso il Ristorante aziendale della Brunello Cucinelli Spa per i tradizionali auguri di buone feste. Il ricavato dell’intera giornata sarà devoluto alla Casa della misericordia di Perugia e all’associazione Uno in più di Corciano.

Gli eventi proseguiranno sabato 28 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Cucinelli, con i Cantione Sacrae “Christmas Carols” eseguiti dal Coro Polifonico Canticum Novum e dall'orchestra da camera di Perugia, diretti dal maestro Fabio Ciofini.

Appuntamento poi per domenica 29 dicembre alle ore 17.30 presso la Sala dei Notari di Perugia, con il tradizionale concerto di fine anno, della banda della Filarmonica di Solomeo diretta dal maestro Andrea Angeloni: “Note per il nuovo anno”.