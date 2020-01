Boda porta Darkness and Damages in giro per l'Italia: le prime date del tour

Daniele "Boda" Rotella è in tour. Il cantautore perugino ha pubblicato in questi giorni il nuovo album, Darkness and Damages, ed è subito salito sul forgone, con Diego Mariani (batteria e voce) e Fabrizio De Angelis (basso e voce), per portare le sue nuove canzoni in giro per l'Italia.

Si comincia stasera, 10 gennaio, al Provo Cult (San giovanni Rotondo). Domani, 11 gennaio, sarà al Black House Blues (Avellino), il 17 gennaio al Perditempo (Barcellona Pozzo di Gotto, Messina), 18 gennaio al Blue Dahlia (Marina di Gioiosa Ionica, Reggio Calabria) e il 19 gennaio allo Spaghetti Unplugged (Roma). Il 30 gennaio a Mishima (Terni) dopo l'esordio (il 5 gennaio) alla Cantinetta della Locanda del Borgo con il nuovo disco in anteprima