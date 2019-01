Il reggae torna in centro storico, Blaze Up party al Marla: ospite d'eccezione Triggafinga International

Il reggae torna in centro storico. Nuovo appuntamento con la Blaze Up Family al Marla di via Bartolo. Venerdì 11 gennaio nuovo party nel cuore di Perugia. Ospiti d'eccezione Triggafinga International, champion sound di livello internazionale e con una dub box di primissimo piano. Prima e dopo, come sempre, le selezioni della Blaze Up Family: Mr Joint Selecta e Zionet.

Tutte le informazioni sull'evento