Perugia, il reggae in centro: Arawak e Forelock al 100dieci, concerto-evento al 100dieci

TUFF DROP present BLAZE UP

real reggae yard in Perujah town

hosted by: Mr.Joint Selecta & Zionet Radio



SABATO 17 FEBBRAIO 2018



BLAZE UP FAMILY present



Bababoom festival Launch party



LIVE ON STAGE 1° time in Perujah

★ Forelock & Arawak Reggae ★

the Top Singa with his band



pre&after concert reggae/dancehall by:

➡️ Mr.JOINT Selecta & Zionet Roots&Culture

➡️ I-SHENCE SOUND the italian beretta

➡️ Astarbene - The Reggae Radio Show draghi outta Roma



@ 100dieci Via Pascoli (Pg)

warm up at 23:00

live start at 00:30

dancehall at 02:00

Entry + drink 8€

till 00:00 6€



➡️ ESTRAZIONE 2 ABBONAMENTI OMAGGIO

Bababoom Festival 2018 - Fermo - Italy



Forelock negli ultimi anni ha dimostrato di essere la voce più promettente del reggae italiano: con le numerose collaborazioni, nate a seguito dei suoi ultimi viaggi in Giamaica, si è conquistato il titolo di “Top Singa” dai membri della comunità reggae, italiana e non solo.Nel 2008 Forelock entra a far parte della famiglia Arawak, diventando una delle voci della band, oltre a curare la parte compositiva e i testi dei brani.Nel 2013 entra a far parte del progetto “Dubfiles”, sotto la guida artistica di Paolo Baldini, in cui intraprende rapporti collaborativi con importanti nomi quali Mellow Mood, Sr. Wilson, Andrew I, all’interno dell’ Alambic Conspiracy Studio.Il 2015 è l’anno in cui l’avventura Forelock & Arawak inaugura il proprio debutto, partendo da “Zero”.

L’album uscito il 4 dicembre 2015 per “La Tempesta Dub” e prodotto dallo stesso Paolo Baldini porta Forelock sui palchi dei maggiori festival europei. Nel corso del 2017 Forelock è ospite speciale di tour internazionali insieme a stelle del firmamento reggae come Luciano the Messenjah, Johnny Osbourne, Assassin aka Agent Sasco e Randy Valentine.



http:// www.arawakreggae.it/



FORELOCK & ARAWAK - ORIGINAL STYLE

https://www.youtube.com/ watch?v=vseBNbH4UEM



FORELOCK & ARAWAK - NO ONE KNOWS

https://www.youtube.com/ watch?v=J1DcJg0NUmo



FORELOCK & ARAWAK ft JUBA LION - RASTA SAY NO!

https://www.youtube.com/ watch?v=h8RIxsUx1I4



FORELOCK & ARAWAK - GLOBAL BACKFIRE

https://www.youtube.com/ watch?v=I8OC1bGjc4I



Dalla Sardegna a Perugia, per la prima volta in città , la Blaze Up Family presenta il launch party del Bababoom Festival. Gli Arawak e Forelock, top singer del reggae internazionale, atterrano al 100dieci per un concerto-evento il 17 febbraio nel locale universitario del centro storico di Perugia. Prima e dopo le selezioni reggae e dancehall della Blaze Up Family, aka Mr Joint e Zionet, Astarbene draghi direttamente da Roma e il veteran sound perugino I-Shence.