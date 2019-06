Black Weekend al Gherlinda, un anticipo di saldi tra negozi, cinema e sport

Sarà un fine settimana ‘nero’ per lo shopping quello che attende tutti i visitatori del Centro Commerciale Gherlinda, sabato 29 e domenica 30 giugno. Un ‘Black weekend’ che precede i saldi con offerte nei negozi del centro d’intrattenimento di Ellera di Corciano che aderiscono all’iniziativa. Occasioni da non perdere, dunque, che saranno ben identificate nelle vetrine all’interno delle attività commerciali e che daranno solo un assaggio degli sconti della stagione estiva che inizieranno il 6 luglio. Non solo offerte nei punti vendita ma anche proposte al cinema con il biglietto d’ingresso a tutti gli spettacoli, tutti i giorni, a 4,90 euro (esclusi proiezioni 3D, extra, eventi speciali e supplementi).

Dall’intrattenimento allo sport perché, da giovedì 27 giugno a sabato 6 luglio si potrà anche partecipare all’iniziativa ‘Scatta e vinci Internazionali di tennis 2019’. I visitatori del centro potranno scegliere il loro campione preferito, scattare una foto con il sagomato di cartone che lo ritrae e poi postarla su Instagram con l’hashtag #gherlindainternazionali. Le prime 50 foto riceveranno gratuitamente un abbonamento per gli Internazionali di tennis di Perugia, in programma dall’8 al 14 luglio.