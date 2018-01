Il mondo sta cambiando, "Quale futuro per i Bitcoin?": l'incontro al Post

Si intotelerà così “BITCOIN: tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulla cripto currency ma non avete mai osato chiedere”. In un mondo sempre più votato alla tecnologia si va verso un nuovo tipo di moneta. A spiegare i cambiamenti il il Prof. Stefano Bistarelli, Associato di Informatica presso l’Università degli studi di Perugia.

Stefano Bistarelli, direttore del Nodo UniPG del laboratorio CINI-Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica di CyberSecurity, e responsabile del gruppo di ricerca in Knowledge Representation del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia parlerà della sua ricerca in campo bitcoin, valorizzata anche dai premi Microsoft Research Award e dall’Amazon AWS Research Grant ricevuti recentemente dal suo gruppo di ricerca. Un incontro dove sarà possibile capire cosa sono i Bitcoin e il perchè del loro valore, sarà inoltre possibile dialogare con l’esperto per chiarire dubbi e curiosità riguardo alla “moneta elettronica” di cui tutti parlano.