Birrificio La Gramigna, ultimo Sound System Party dell'anno

Venerdì 20 Dicembre a partire dalle ore 18 al Birrificio La Gramigna di Casa del Diavolo grande festa a base di birra e musica con il SOUND System in the Brewery. Si inizierà con un warm up ed aperitivo per proseguire con Sound System, local street food, fresh beer on tap, games e tanto love.

In consolle il Dub Lab Interceptor Hi Fi

con Mr.JOINT Selecta, Zionet Roots&Culture, I-TAL MASSIVE, Spiritual Youth, FAT DUB official live e ZIZZE the HAPPY Selecta.



L'ingresso e gratuito.