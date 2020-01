Il Birrificio La Gramigna spegne tre candeline: festone a Casa del Diavolo

Per festeggiare all grande il terzo compleanno, il Birrificio La Gramigna di Casa del Diavolo, Perugia, organiza uno speciale "beerthday party".

Sabato 25 gennaio l'appuntamento è presso il birrificio per festeggiare a partire dalle ore 18 con dj set (funky, reggae, hiphop) ed aperitivo,

per continuare durante la notte con musica live, giochi, colori, street food locale , fiumi di birra fresh on tap e positive vibrations.

Il Dj set è garantito da BLAZE UP aka Mr.JOINT Selecta & Zionet Roots&Culture

+ Ok Tony (funky, hip-hop, reggae)

live music. Special guest Adriano Bono. Ingresso gratuito per tutti.