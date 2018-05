Ad Assisi arriva un festival di narrazione per bambini e ragazzi: tutti i dettagli

L’associazione culturale BiRBA, attiva dal 2003 ad Assisi e su tutto il territorio nazionale nella promozione della lettura tra i bambini e i ragazzi, soprattutto con la realizzazione di biblioteche nelle scuole gestite da volontari, su invito e in collaborazione con il Comune di Assisi, organizza la prima edizione di Birba chi legge – Assisi fa storie, festival di narrazione per bambini e ragazzi che si terrà nei luoghi della città serafica dal 24 al 27 maggio.

Quattro giorni di spettacoli, laboratori, letture itineranti, giochi, storie sotto le stelle e dentro la tenda, nei vicoli e al parco, su due ruote e seduti in cerchio. In ogni angolo della città, dai teatri agli orti, dal campanile di San Rufino al Foro romano, dalle piazze alla Rocca maggiore, dalla Domus romana ai vicoli, risuoneranno le narrazioni. Tanti ospiti e tante proposte per fare tutti insieme, bambini, ragazzi e adulti, "un passo avanti" nella fantasia.

Tema dell’edizione 2018 è infatti “Un passo avanti!”. Un passo avanti nel contribuire ad arricchire la proposta culturale di eventi della città. Con “BiRBA chi legge - Assisi fa storie”, il borgo umbro, per la prima volta, si fa portavoce di un importante e significativo messaggio culturale dedicato ai più giovani con una manifestazione innovativa che rivolgendosi ai più piccoli veicola la ricerca di attenzione anche verso un pubblico più adulto. Ad essere coinvolte attivamente saranno tutte le scuole del territorio (hanno già aderito più di 2000 bambini) sia con spettacoli, laboratori e incontri tenuti dagli artisti e dagli autori ospiti del festival, che con elaborati artistici realizzati dagli studenti che saranno esposti in città nei giorni dell’evento. Il progetto prevede il coinvolgimento delle associazioni culturali locali con esperienza nel campo dell’animazione per bambini e ragazzi e di prestigiosi professionisti in modo da garantire un’offerta variegata e di qualità che sia di richiamo non solo per l’Umbria, ma per tutto il territorio nazionale.

Il concorso nazionale - BiRBA chi legge è inoltre un passo avanti nella realizzazione del sogno dell’associazione di realizzare biblioteche in ogni scuola per diffondere sempre più la cultura del libro e l’amore per la lettura tra bambini e ragazzi, indipendentemente dalle loro possibilità. A questo riguardo, BiRBA, fedele al suo slogan “Una biblioteca in ogni scuola”, ha indetto, all’interno del festival, un concorso nazionale per premiare il progetto di realizzazione di una nuova biblioteca scolastica gestita da volontari più meritevole di supporto e sostegno. Al progetto vincitore sarà assegnato un buono in libri di 1000 Euro e la consulenza gratuita dell’associazione. Su tutti i progetti pervenuti da ogni parte d'Italia, il premio andrà ad arricchire la nuova biblioteca dell'Istituito comprensivo Pirandello a Santa Maria dell'Arzilla in provincia di Pesaro Urbino. Una frazione di trecento abitanti che potrà ritrovarsi intorno al focolare delle storie grazie all'intraprendenza e alla passione per i libri dei suoi abitanti e all'aiuto di BiRBA.

"Leggendo il progetto - spiega Alessandra Comparozzi, presidente dell'associazione Birba - abbiamo ritrovato quella stessa passione che ci ha spinto nel nostro cammino iniziato quasi quindici anni fa. Le storie sono focolari attorno ai quali ritrovarsi e il sapere che ne nascano di nuovi e di così vivaci, ci riempie di gioia. Eravamo certi che, grazie al concorso, avremmo avuto la fortuna di scoprire che siamo in tanti a credere nell’importanza della lettura e a impegnarci per donare ai bambini l'amore per i libri. L'associazione è davvero felice di contribuire alla nascita della biblioteca in Santa Maria dell'Arzilla, che ritiene un meritevole esempio di collaborazione attiva tra scuola e cittadinanza volta alla promozione del libro e dell'amore per la lettura tra bambini, ragazzi e adulti".

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 27 maggio alle ore 12 presso la sala degli Emblemi in piazza del Comune. Il programma dettagliato verrà annunciato nei prossimi giorni.

BiRBA chi legge - Assisi f"Ba storie" è organizzato dall'associazione BiRBA in collaborazione con la Città di Assisi insieme a Ateatroragazzi, Humanities Spring in Assisi, Coop Culture, Museo Diocesano e Cripta di San Rufino, Teatro Stabile dell'Umbria, Umbria in Danza, Piccolo Teatro degli Instabili, FAI Bosco di San Francesco, Thriller Nord, Quelli del Bronx. Il festival, inoltre, sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura rientra nell'ambito del più ampio progetto "Maggio dei libri".