Trevi, Piazza Umbria: arrivano i talenti di Amici. E' il momento di Biondo, pronto ad incontrare i suoi fan

Farà tappa anche a Trevi l’instore tour di Simone Baldasseroni, in arte ‘Biondo’, che sta girando l’Italia per promuovere il suo album Dejavu. Molto apprezzato tra le teenager, che hanno imparato a conoscerlo dapprima attraverso Youtube e poi grazie alla trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi, Biondo incontrerà i fan mercoledì 20 giugno alle 17 per fotografie e autografi. Per conoscere da vicino il diciottenne artista romano di musica R&B contemporanea/alternativa, occorre essere in possesso di una copia del cd (è possibile acquistarla nel punto vendita Euronics di PiazzaUmbra). Prevista la presenza di un fotografo ufficiale i cui scatti verranno pubblicati sulla pagina Facebook ‘PiazzaUmbra’.

Biondo non sarà l’unico artista della diciassettesima edizione di Amici ad approdare a PiazzaUmbra: mercoledì 4 luglio sarà la volta del ballerino Bryan e venerdì 6 luglio della cantante Carmen, seconda classificata, che si esibirà in un minilive e firmerà le copie del suo album di debutto ‘La complicità’.