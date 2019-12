Il mistero del dipinto scomparso, bimbi detective alla Galleria nazionale dell'Umbria

Un mistero da risolvere, dove sarà finita l'opera? La scomparsa di un dipinto della Galleria Nazionale dell'Umbria, metterà alla prova i bambini, aiutati da un detective e una "scintillante" suggeritrice che grazie a indizi, domande e giochi condurranno i partecipanti a risolvere il caso del dipinto scomparso.

Una detective avrà bisogno dell’aiuto dei bambini e delle loro famiglie per risolvere un caso misterioso: un’Adorazione dei Magi è stata nascosta e solo grazie al lavoro di squadra sarà possibile svelare il colpevole.

Un percorso ludico-didattico per bambini (6-8 anni) della durata di un'ora e mezzo circa.

Necessaria prenotazione: 0755721009 (dal martedì alla domenica 8.30-19.30), gnu@sistemamuseo.it. L'attività didattica è gratuita, l'accesso al museo è con tariffa ordinaria per info clicca qui.