Vivere sani e in forma: a Perugia gli incontri gratuiti che ti insegnano come fare

«La salute in biblioteca» è un ciclo di conferenze-dibattito promosso dalle Biblioteche comunali di Perugia in collaborazione con il CeSPES: un modo per coniugare cultura e ambiente per la salute dell’uomo. Quattro temi proposti in 4 biblioteche del Comune di Perugia, conferenze dibattito-aperte con esperti italiani e perugini. Dopo gli incontri «Città sane, ambiente e cultura. Storie da raccontare, percorsi da costruire» a San Matteo degli Armeni, e «I 1000 giorni e la prima infanzia» a Villa Urbani, è la volta della Biblioteca Sandro Penna che propone il nuovo appuntamento dal tema «Il corsivo è mio. Le nuove tecnologie e la scrittura».

L'ultimo incontro è previsto a Biblionet: «Dipendenze e salute, la voglia di star bene è una scelta possibile». Il ciclo di incontri è la prosecuzione della collaborazione avviata dal 2016 con il CeSPES, Centro Sperimentale per la promozione della salute e l’educazione sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia. Sono rivolti alla comunità cittadina e a professionisti di diversi settori, con lo scopo di sviluppare sensibilità e coscienza collettiva e tenere vivo il dialogo in favore di azioni di promozione della salute.

La Biblioteca Augusta conserva 'Sistema salute', la rivista Italiana di Educazione sanitaria e promozione della salute, trimestrale, fondata nel 1956 per i professionisti del settore, e 'La Salute Umana', rivista bimestrale divulgativa fondata nel 1973 da Alessandro Seppilli, rivolta al grande pubblico, entrambe edite dal CeSPES, da sempre è impegnato in un'intensa attività editoriale.