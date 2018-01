I libri come non li avete mai visti: la Biblioteca Augusta lancia una nuova iniziativa

Ti piacerebbe trascorrere una piacevole mattina all'insegna della cultura? «Sabato in Augusta: i libri come non li avete mai visti» sono un’occasione unica alla scoperta del patrimonio raro e misconosciuto dell'Augusta. Bibliotecari esperti ti guideranno tra i tesori della biblioteca più importante dell'Umbria.

Questo 1° appuntamento ha per tema «Genio e sregolatezza: Prospero Podiani ideatore, costruttore e donatore della biblioteca pubblica di Perugia» L’Augusta, una delle prime biblioteche pubbliche al mondo, dotata di preziose rarità bibliografiche, nasce dalla volontà e dalla capacità di un uomo assolutamente straordinario, un intellettuale di livello europeo, la cui figura e le cui doti sono pressoché ignote anche nella sua città d’origine da lui tanto liberalmente e magnificamente beneficata.