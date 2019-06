Arriva a Bevagna il Mercato delle Gaite alla sua 30°edizione

Torna dal 20 al 30 Giugno uno degli appuntamenti più caratteristici dell'Umbria medievale, ovvero il Mercato delle Gaite di Bevagna, organizzato dall'omonima associazione. La cittadina di Bevagna si trasforma, in questa occasione, in una perfetta città medievale, con la sua vita quotidiana divisa in quartieri e le attività artigianali tipiche dell'epoca. Molto più di una semplice rievocazione storica, tutta la città ritorna davvero al passato, coinvolgendo irresistibilmente i tanti che si recano a questa speciale manifestazione.

San Giorgio, San Giovanni, Santa Maria e San Pietro sono le quattro gaite, ovvero i quattro quartieri, in cui sono suddivisi gli abitanti della città.

Naturalmente non manca lo spirito di competizione, che si concretizza nella partecipazione a gare: Gara dei Mestieri, Gara Gastronomica, Gara del Mercato e Gara di tiro con l’arco.

Per cenare nelle tipiche taverne con cibo rigorosamente mediavale, si può raggiungere Bevagna tutte le sere, dalle 19.30; nei giorni 22-23 e 29-30 le taverne delle gaite saranno aperte anche a pranzo, mentre durante le varie giornate il programma è davvero per tutti i gusti:

GIOVEDÌ 20

Artifices de la cittade de Mevania

Evento inaugurale in occasione del 30° anniversario del Mercato delle Gaite

Che la Festa abbia inizio! Iuramentum Potestatis

ore 21.30 Piazza Filippo Silvestri

(prenotazione obbligatoria)

VENERDÌ 21

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte nelle 4 Gaite

dalle ore 21.00 alle ore 23.30

“Errabundi Musici”

dalle ore 20.30 Piazza Silvestri e a seguire itineranti nelle vie del borgo e nelle taverne delle Gaite

30 anni di Mercato delle Gaite proiezione video mapping celebrativo della manifestazione

dalle ore 22.00 Piazza Silvestri

“Ensemble MusiCanti Potestatis” presentano Quando m’apparve Amor. Notte della musica romantica medievale*

dalle ore 22.15 chiesa di San Silvestro, Piazza Silvestri

SABATO 22

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte nelle 4 Gaite

dalle ore 10.30 alle ore 12.30; dalle ore 16.00 alle ore 19.00; dalle ore 21.00 alle ore 23.30

“Giullari Teatro” presenta Tilopia e il contorno del Diavolo, I musici di Lilliput e La Confraternita di fra Diavolo

“Teatro Leonida” presenta Uranius, spettacolo di fuoco e acrobatica

“Teatro Teonico” presenta Giullarate medievali, spettacolo di equilibrio e giocoleria

dalle ore 10.30 Piazza Silvestri, Corso Matteotti, Piazza Garibaldi, Largo Gramsci (itineranti)

Prove generali della Gara Mestieri medievali (animazioni aperte al pubblico)

ore 15.30 Gaita Santa Maria, ore 16.30 Gaita San Giorgio

“Ensemble MusiCanti Potestatis” e “Trobadores” itineranti nelle vie e nelle piazze del borgo

dalle ore 17.00

“Ensemble MusiCanti Potestatis” e “Trobadores” itineranti nelle vie e nelle piazze del borgo. Notte romantica medievale*

dalle ore 21.00

Tenzone d’amore e battaglie a cura de “La Compagnia del Grifoncello”

ore 21.30 Piazza Silvestri

DOMENICA 23

Disfida di tiro con l’arco storico. Gara Nazionale

dalle ore 9.00 gara itinerante nelle vie del borgo

FINALE: ore 15.00 Piazza Silvestri

“Giullari Teatro” presenta Tilopia e il contorno del Diavolo, I musici di Lilliput e La Confraternita di fra Diavolo

“Teatro Leonida” presenta Uranius, spettacolo di fuoco e acrobatica

“Teatro Teonico” presenta Giullarate medievali, spettacolo di equilibrio e giocoleria

dalle ore 10.30 Piazza Silvestri, Corso Matteotti, Piazza Garibaldi, Largo Gramsci (itineranti)

Messa solenne in canto gregoriano eseguito da “Gruppo Polifonico F. Coradini di Arezzo”

ore 11.00 chiesa di San Michele Arcangelo, Piazza Silvestri

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte nelle 4 Gaite

dalle ore 10.30 alle ore 12.30; dalle ore 16.00 alle ore 19.00; dalle ore 21.00 alle ore 23.30

Prove generali della Gara dei Mestieri medievali (animazioni aperte al pubblico)

ore 15.30 Gaita San Giovanni, ore 16.30 Gaita San Pietro

LUNEDÌ 24

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte in Gaita San Giorgio e in Gaita San Giovanni

dalle ore 21.00 alle ore 23.30

“Ensemble MusiCanti Potestatis” itineranti nelle vie e nelle piazze del borgo

dalle ore 20.30

Artes Guaitarum: Gara dei Mestieri

(riservata alla giuria)

Gaita Santa Maria e Gaita San Pietro

“Giullari del Diavolo”

dalle ore 21 Piazza Silvestri

MARTEDÌ 25

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte in Gaita Santa Maria e in Gaita San Pietro

dalle ore 21.00 alle ore 23.30

Artes Guaitarum: Gara dei Mestieri

(riservata alla giuria)

Gaita San Giovanni e Gaita San Giorgio

“Giullari del Diavolo”

dalle ore 21 Piazza Silvestri

MERCOLEDÌ 26

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte nelle 4 Gaite

dalle ore 21.00 alle ore 23.30

Coquina Guaitarum: Gara Gastronomica

(riservata alla giuria)

Gaita Santa Maria e Gaita San Pietro

“Giullari del Diavolo”

dalle ore 21 Piazza Silvestri

GIOVEDÌ 27

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte nelle 4 Gaite

dalle ore 21.00 alle ore 23.30

Coquina Guaitarum: Gara Gastronomica

(riservata alla giuria)

Gaita San Giovanni e Gaita San Giorgio

“Giullari del Diavolo”

dalle ore 21 Piazza Silvestri

Disfide e contese a cura de “La Compagnia del Grifoncello”

ore 21.30 Piazza Silvestri

VENERDÌ 28

“Giullari Teatro” presenta Tilopia e il contorno del Diavolo, I musici di Lilliput e La Confraternita di fra Diavolo

“Teatro Leonida” presenta Uranius, spettacolo di fuoco e acrobatica

“Teatro Teonico” presenta Giullarate medievali, spettacolo di equilibrio e giocoleria

dalle ore 19.00 Piazza Silvestri, Corso Matteotti, Piazza Garibaldi, Largo Gramsci (itineranti)

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte nelle 4 Gaite

dalle ore 21.00 alle ore 23.30

“Ensemble MusiCanti Potestatis” itineranti nelle vie e nelle piazze del borgo

dalle ore 21.00

SABATO 29

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte nelle 4 Gaite

dalle ore 10.30 alle ore 12.30; dalle ore 16.00 alle ore 19.00; dalle ore 21.00 alle ore 23.30

“Giullari Teatro” presenta Tilopia e il contorno del Diavolo, I musici di Lilliput e La Confraternita di fra Diavolo

“Teatro Leonida” presenta Uranius, spettacolo di fuoco e acrobatica

“Teatro Teonico” presenta Giullarate medievali, spettacolo di equilibrio e giocoleria

“Errabundi Musici”

dalle ore 10.30 Piazza Silvestri, Corso Matteotti, Piazza Garibaldi, Largo Gramsci (itineranti)

Apertura dei Mercati Medievali delle 4 Gaite

dalle ore 16.00 fino al crepuscolo

“Cantoria Mevaniae” presenta Donna, per qual virtude. Amore sacro e amor profano nel Medioevo

dalle ore 18.00 Chiostro di San Domenico, Corso Matteotti

Armoniche cadenze esibizione dei “Tamburini della Nobilissima Parte de Sopra” di Assisi

dalle ore 20.00 itineranti nelle vie del borgo e nelle taverne delle Gaite

ore 22.30 Piazza Silvestri

“Ensemble MusiCanti Potestatis” itineranti nelle vie e nelle piazze del borgo dalle ore 21.00

DOMENICA 30

Mercatores Guaitarum in gara: Gara Mercato (riservata alla giuria)

Mattina: Gaita San Giorgio e Gaita Santa Maria

Pomeriggio: Gaita San Pietro e Gaita San Giovanni

Mattina

Apertura dei Mercati della Gaita San Pietro e della Gaita San Giovanni

dalle ore 9.30

Prove generali della Gara Mercato medievale (animazione aperta al pubblico)

ore 10.00 Gaita San Pietro

ore 11.15 Gaita San Giovanni

“Giullari Teatro” presenta Tilopia e il contorno del Diavolo, I musici di Lilliput e La Confraternita di fra Diavolo

“Teatro Leonida” presenta Uranius, spettacolo di fuoco e acrobatica

“Teatro Teonico” presenta Giullarate medievali, spettacolo di equilibrio e giocoleria

“Errabundi Musici”

dalle ore 10.30 Piazza Silvestri, Corso Matteotti, Piazza Garibaldi, Largo Gramsci (itineranti)

Pomeriggio

Apertura dei Mercati della Gaita San Giorgio e della Gaita Santa Maria

dalle ore 14.00

Prove generali della Gara Mercato medievale (animazione aperta al pubblico)

ore 16.00 Gaita San Giorgio

ore 17.30 Gaita Santa Maria

Arcatores Guaitarum: gara di tiro con l’arco storico

Cerimonia di chiusura: proclamazione della Gaita vincitrice e assegnazione del Palio 2019

ore 22.00 Piazza Silvestri