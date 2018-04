Una città da vivere e da gustare: Arte in Tavola a Bevagna, degustazioni, grandi chef e tante sorprese

Nel cuore di Bevagna sta per tornare un grande evento che trasporterà i visitatori in un incredibile percorso all’insegna di arte ed eccellenze locali. Dal 18 al 20 maggio si terrà, infatti, la nuova e rivista edizione di Arte in Tavola, manifestazione realizzata dal Comune di Bevagna in collaborazione con Epta Confcommercio Umbria e con il sostegno di Regione Umbria e GAL Valle Umbra e Sibillini. Oltre 20 le aziende del territorio presenti, tutte provenienti da un raggio di 70 km dal Comune per garantire la massima qualità e località dei prodotti in evento.

Il programma dell’evento sarà ricco di appuntamenti per tutti i gusti a cominciare dalla serata inaugurale di giovedì 17 maggio. La cena prevede un delizioso menu a base di specialità locali: carpaccio di Chianina, lumache in coccio, gnocchetti in crema di zafferano, strangozzi di farro al tartufo, tagliata di Chianina al rosmarino e pepe rosa, patate al forno e crostata di frolla con confetture. La serata prevede anche l’esibizione di Andrea Paris, che sarà presente sia durante la cena sia dopo, con uno dei suoi incredibili spettacoli di magia. Per partecipare alla serata inaugurale basta prenotare al numero 075.5005577.

Tra le tante novità di questa edizione ci saranno poi gli appuntamenti Arte in Tavola Lab, degustazioni gratuite guidate da grandi Chef presso il Mercato Coperto di Piazza Filippo Silvestri. Ogni giorno tanti appuntamenti con piatti unici e dedicati alle eccellenze locali: dalle “lumache alla contadina” agli “gnocchetti al Sagrantino e cipolle caramellate”, passando per “i Picchirilli fatti a mano”, lo “Stinco di Chianina brasato”, le “idee per una dolce colazione bio” e tanto altro. I posti disponibili per le degustazioni gratuite sono 50, per prenotare basta chiamare lo 075.5005577 o recarsi presso il Mercato Coperto nei giorni di evento. Inoltre, per chi desidera continuare a gustare le specialità del territorio è possibile visitare l’Osteria delle Paste e l’Osteria delle Carini (venerdì dalle 16.00 alle 22.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00).

E per i più piccini arriva Arte in Tavola Kids con “Pane, amore e fantasia”. Due appuntamenti a misura di bambino domenica 20 maggio alle 11.00 e alle 17.00 presso l’Auditorium Santa Maria Laurentia. Gli appuntamenti, curati da FIDA Confcommercio sono gratuiti e per un massimo di 20 bambini. Informazioni e prenotazioni allo 075.5005577 o presso il Mercato Coperto nei giorni d’evento.

A rendere ancora più entusiasmante l’esperienza del visitatore saranno poi i quattro appuntamenti con il Treking Urbano. Sabato (ore 11.00 e ore 17.00) e domenica (ore 11.00 e ore 16.00) i visitatori potranno immergersi nelle vie di Bevagna per scoprirne storia, bellezze, segreti e magia. Gli appuntamenti, per un massimo di 30 persone, sono gratuiti. Informazioni e prenotazioni allo 075.5005577 o presso il Mercato Coperto nei giorni d’evento. Una città tutta da vedere e da gustare dal 18 al 20 maggio a Bevagna.