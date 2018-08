Bettona ospita la terza Finale Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia 2018. Tutti i dettagli

Si terrà mercoledì 8 agosto, con inizio previsto per le 21.30, a Bettona in Piazza Cavour, la terza finale regionale del Concorso Nazionale Miss Italia 2018 per la Regione Umbria, che da quest'anno ha al timone una nuova agenzia esclusivista: la Delta Events, già organizzatrice dal 2011 del Concorso nel Lazio.

Alla manifestazione organizzata dalla Delta Events, promossa dalla Proloco di Bettona con il patrocinio del Comune di Bettona e curata dai promoter locali Loris Gismondi e Gino Caimmi, parteciperanno oltre venti finaliste regionali provenienti da varie località dell'Umbria che si contenderanno il prestigioso titolo di Miss Equilibra Umbria 2018; verrà assegnato anche la fascia regionale di Miss Sorriso Umbria 2018. I due titoli regionali garantiranno alle vincitrici l’accesso alle Prefinali nazionali di Miss Italia 2018 in rappresentanza dell’Umbria.

Le miss, oltre ad effettuare per le votazioni la classica passerella in body istituzionale Equilibra, sfileranno in passerella anche in tre momenti moda dedicati all'abbigliamento casual, alla moda mare ed ai gioielli Miluna. Presenterà l'evento Margherita Praticò, nuovo Agente regionale del Concorso, volto noto di Mediaset ed ex modella internazionale, mentre la regia sarà curata da Mario Gori già consulente artistico del Festival di Sanremo. Saranno presenti anche le tre miss già elette nelle precedenti Finali regionali di Acquasparta e Gualdo Tadino, prime componenti della squadra dell’Umbria per le Prefinali Nazionali di Miss Italia 2018 : Agnese Caldarelli ( Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2018 ), Benedetta Pettinari ( Miss Miluna Umbria 2018 ) e Sara Innocentini ( Miss Sport Umbria 2018 ).

Il tour di Miss Italia 2018 in Umbria si concluderà il prossimo 27 agosto nello splendido scenario della scalinata di Palazzo dei Priori in Piazza IV Novembre a Perugia dove, grazie al patrocinio del Comune di Perugia concesso dal sindaco Andrea Romizi, la Delta Events organizzerà la finalissima regionale per l’elezione di Miss Umbria 2018 e dei titoli satelliti di Miss Cinema Umbria 2018 e Miss Eleganza Umbria 2018.

E' ancora possibile partecipare gratuitamente al Concorso Miss Italia 2018 iscrivendosi on line sul sito internet www.missitalia.it scegliendo l'Umbria quale regione di partecipazione.