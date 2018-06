Bettona Romantica: il borgo si appresta a riproporre la III edizione della “Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia”

Il prossimo 23 giugno l’incantevole borgo di Bettona sarà palcoscenico della “Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia”, manifestazione che si ripete da tre anni e che sta riscuotendo un sempre maggiore successo. Per l’occasione, la piazza principale del borgo verrà allestita per ospitare una cena a lume di candela nella quale sarà possibile assaporare le gustose pietanze preparate da tutte le strutture recettizie che operano sul territorio bettonese e dalle proloco e associazioni limitrofe.

La serata sarà allietata da “Gli Sbandati Marching Band”, band itinerante con un repertorio jazz, funk e latin, che suoneranno per le vie del centro storico intrattenendo e divertendo i visitatori. Sempre nella piazza principale sarà possibile fare acquisti tra i mercatini di artigianato selezionati accuratamente per l’occasione ed in tema con la serata.

Il Museo della Città di Bettona, che ospita opere di preminente rilievo storico-artistico e di pittori influenti quali il Perugino ed il Dono Doni, rimarrà aperto fino a tarda serata con biglietti di ingresso ridotti e visite guidate gratuite. In una delle più suggestive terrazze panoramiche che Bettona ha il privilegio di vantare, Piazza IV Novembre, verrà allestita la “Terrazza Romantica” dove sarà possibile sorseggiare, in un’atmosfera unica studiata per l’occasione, del buon vino accompagnato da frutta fresca e farsi fotografare con alle spalle la splendida cornice illuminata della valle umbra.

La serata si concluderà in bellezza quando, all’incirca a mezzanotte, si ripeterà, come per i tre anni precedenti, il “Minuto mozzafiato” con decine di lanterne, offerte dall’associazione Proloco di Bettona promotrice dell’evento in collaborazione con il Comune di Bettona, lanciate in aria dagli innamorati in segno di buon auspicio per il proprio amore.

Evento su facebook: https://www.facebook.com/ events/220585698728090/