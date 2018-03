A Bettona si torna indietro nel tempo con una giornata medievale: tutti i dettagli, dall'aperitivo alla cena

La Pro Loco Bettona ha organizzato un pomeriggio medievale per sabato 10 marzo.

Alle ore 19 si terrà l'aperitivo in concerto "Gustando il Medioevo": all'interno della cornice medievale del convento di San Crispolto, nel cuore del borgo bettonese, l'Ensemble Vox Clara, gruppo di musici provenienti da Assisi e rinomati per la loro bravura ed esperienza nella esecuzione di musica medievale, allieteranno il pubblico con un concerto che si concluderà con un piccolo aperitivo sempre in stile medievale. Chi vorrà, pur non partecipando alla cena, potrà comunque prendere parte al concerto e all'aperitivo pagando una somma irrisoria (Euro 5) rispetto a quanto offerto.

Alle ore 20 prenderà il via la cena all'interno della Sala del Cenacolo del convento di San Crispolto, sala completamente affrescata e di notevole pregio artistico.

L'illuminazione della cena sarà data dalle sole, numerosissime, candele accese per l'occasione, creando un'atmosfera davvero unica. Ogni dettaglio nell'allestimento sarà curato a tal punto da far credere ai commensali di aver fatto un salto indietro nel tempo. Ovviamente anche la cena avrà un accompagnamento musicale offerto dai Musici della Compagnia dei Balestrieri di Assisi. Il costo della cena, aperitivo Gustando il Medioevo incluso, è di Euro 30, i posti sono limitati per un numero massimo di 80 persone ed è necessaria la prenotazione ai numeri: 393 8647060 - 340 4625874