La villa del Boccaglione riapre straordinariamente le sue porte al pubblico: due giorni tra musica ed arte culinaria

Il 25 aprile ed il 1 maggio sono due date da non dimenticare per chi volesse ammirare gli interni della settecentesca Villa del Boccaglione, situata a Passaggio di Bettona e conosciuta come la piccola Versailles dell'Umbria, patrimonio di inestimabile valore storico e culturale ma purtroppo chiusa al pubblico.

Per la terza edizione del Bettona Art-Music Festival, l'associazione Proloco di Bettona, in collaborazione con il Comune di Bettona, ha deciso di replicare al successo della precedente edizione, puntando ancora più in alto, con la speranza di coinvolgere e far conoscere al più ampio pubblico possibile questo gioiello inaccessibile.

Il 25 aprile sarà infatti possibile visitare la Villa, con visite guidate ad ingresso libero, dalle ore 15 alle ore 17.30 per poi fermarsi ad ascoltare il concerto lirico inaugurale del Festival, che avrà luogo sul suggestivo parterre della Villa. Le visite verranno replicate anche il primo maggio dalle ore 10 alle ore 12.30.

Il primo maggio, inoltre, il Festival chiuderà la sua terza edizione in bellezza: all'interno del piano terra e del piano nobile della Villa verranno rievocati gli antichi fasti della piccola Versailles Umbra con una cena che ripercorrerà le tradizioni regionali, con un menù appositamente studiato dal Cuoco Innamorato, allietata da ben otto musicisti, quattro duo (arpa e flauto traverso, violoncello e chitarra, clarinetto e pianoforte ed un duo di violini). Grande novità di quest'anno sarà la partecipazione straordinaria della Compagnia Nazionale di Danza Storica (organizzatrice di numerosi balli alla Reggia di Caserta, in Russia e altri prestigiosi eventi) che si esibirà in uno spettacolo unico ed irripetibile e che renderà la serata davvero memorabile. Al termine della cena, gli organizzatori assicurano un finale a sorpresa scoppiettante. Per partecipare è necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti, entro il 24 aprile ai numeri: 3205735821 - 3389015883.

Da venerdì 27 a domenica 29 aprile, il Festival proseguirà con una serie di eventi davvero interessanti:

- Venerdì 27 aprile ore 21, presso sala del Cenacolo, concerto del vincitore del primo premio assoluto Concorso Musicale Internazionale "Città di Bettona";

- Sabato 28 aprile ore 17.30, presso la sala del Cenacolo, Conferenza di e con Vittoria Garibaldi, ex Soprintendente, "Viaggio in Valnerina, capolavori e storia prima e dopo il sisma. Seconda tappa" a seguire, ore 19 circa, apericena allietata dai musici della Compagnia dei Balestrieri di Assisi presso l'ex Convento di San Crispolto;

- Domenica 29 aprile ore 17, visita guidata del Museo della Città di Bettona a tema "Dai depositi della Galleria Nazionale alle sale di Palazzo Biancalana" e a seguire, alle ore 18.30 circa presso la sala del Cenacolo, concerto dei giovani allievi della scuola di Pianoforte di Bettona e Passaggio.