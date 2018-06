Radio Subasio: ospiti Benji e Fede, il duo social-pop live, tra musica e parole

Subasio Music Club sceglie il pomeriggio del 25 giugno, alle 16,00, per ospitare Benji e Fede. Il duo fenomeno della musica pop arriva a Radio Subasio con la carica dei 25 anni ed il seguito di una marea di 'social fan'. Per questo l'appuntamento live di si aprirà anche ai minorenni. Da quando è stata ufficializzata la presenza di Benji e Fede, il popolo dei fan si è scatenato e, fino al 20 giugno - ultima data utile per l'inoltro - sono arrivati una marea di form, dalla Lombardia alla Sicilia (addirittura!!!). Nello Studio Rosso di Radio Subasio ad Assisi, Benji e Fede saranno intervistati da Leonardo Fabrizi e Katia Giuliani per regalare un’ora di musica dal vivo, in versione acustica. Per la gioia del pubblico "ad alto tasso di gioventù" di Radio Subasio, sarà un piacere ripercorrere le tappe di affermazione di questi due artisti, originari entrambi di Modena, divenuti amici grazie ad internet e autori di un progetto musicale portato avanti inizialmente in modo virtuale e poi entusiasticamente dilagato dai social alle piazze.

Toccammo con mano, infatti, l’entusiasmo in occasione del concerto per i 40 anni di Radio Subasio, nel maggio 2016, quando Benji e Fede suscitarono applausi e lacrime d'emozione. Nel 2015 avevano già pubblicato il loro album di debutto “20:05” – il cui titolo faceva riferimento all’orario del primo messaggio che Federico Rossi inviò a Benjamin Mascolo su FB – schizzato al primo posto in classifica, successivamente, a febbraio 2016 si erano esibiti nella terza serata del Festival di Sanremo insieme ad Alessio Bernabei, mentre il 31 marzo veniva pubblicato il loro libro autobiografico, dal titolo “Vietato smettere di sognare”. Entusiasmo, passione, creatività e lavoro …. la loro ricetta che in tanti vorrebbero adottare per riuscire. Ora, ritornano forti del successo del terzo album in studio ‘Siamo solo Noise’, pubblicato il 2 marzo scorso. Ad anticiparlo, i singoli ‘Buona fortuna’ e ‘On Demand’, quest’ultimo inciso in collaborazione con il rapper Shade, mentre il terzo singolo ‘Moscow Mule’ continua a contagiare la rete, oltre ad essere tra i brani più suonati dalle radio italiane! Che dire poi del video che affronta con delicatezza e garbo il tema del bullismo giovanile e vanta la partecipazione straordinaria di Leonardo Bonucci …