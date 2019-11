Benessere Consapevole, al Centro commerciale Gherlinda un week-end all'insegna del wellness e della sostenibilità

"Benessere consapevole" al Centro di intrattenimento Gherlinda nei giorni 22, 23 e 24 novembre. Dalle 10 alle 22, il venerdì e il sabato e dalle 15 alle 21 di domenica, il centro d’intrattenimento di Ellera di Corciano ospiterà l’evento dedicato alla salute psicofisica e alle scelte etiche ed ecologiche per la società e per l’ambiente. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione di promozione sociale Oxygene, fa parte delle iniziative del movimento culturale internazionale ‘Sentieri di pace e percorsi di consapevolezza’ e ha lo scopo di far incontrare il pubblico con i professionisti del settore del wellness e con le aziende che si riconoscono nei principi della sostenibilità.

Tre giornate intensive di seminari e laboratori esperienziali, gratuiti o a pagamento, su discipline olistiche, alimentazione, coaching, meditazione trascendentale e sul mondo del fitness, della danza, dell’arte, della musica e del teatro. Ad arricchire la manifestazione, all’interno del centro Gherlinda saranno allestiti stand con prodotti tipici biologici e a chilometro zero, integratori, medicine naturali e articoli per la cura del corpo.