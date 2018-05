Domenica 20 maggio ultimo appuntamento della stagione anche per Ralf e Bellaciao! Per l'occasione 12 ore non stop di musica dalle 18:00 alle 06:00: in consolle si alterneranno: Ghianda, Giacomo Benda, MaMo, Marco Riff, Max P, Ralf, Simoncino, Soundcraft, Stefano Tucci, Tommy All, Valerio!