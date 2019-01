Per l'Epifania a Scheggino rivive la tradizione della Pasquarella

Scheggino si prepara ad affrontare l’Epifania con la tradizionale festa della Vecchierella. Domani (domenica 6 gennaio) dal primo pomeriggio rivivrà una tradizione presente in tutta la Valnerina: quella della Pasquarella. Per le vie del paese risuonerà la musica folkloristica con i tradizionali canti per questuare doni che verranno poi consumati la sera in una cena sociale.

Dalle ore 16, invece, festa per i più piccoli con l’arrivo della Befana al centro sociale “Giovanni Paolo II” di Ceselli. Per i bambini ci saranno attività ludiche con “Pepito e i suoi giochi”, mentre durante il pomeriggio arriverà la Befana con tanti doni per tutti. Per i presenti ci saranno anche pizza e dolci a volontà. Una navetta sarà a disposizione da Scheggino a Ceselli e ritorno.