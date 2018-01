L'Epifania solidale dei vigili del fuoco di Perugia: arriva la Befana dei pompieri

L’Associazione Gianluca Pennetti Pennella, circolo ricreativo culturale del Vigili del Fuoco di Perugia assieme all’Associazione Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come di consuetudine in questi ultimi anni, organizza la “Festa della Befana” che si svolgerà presso la sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia – Madonna Alta il giorno 6 gennaio dalle ore 16.

La manifestazione è organizzata interamente dal personale Vigili del Fuoco e i pensionati del Corpo dipendenti in passato al Comando di Perugia, in particolare il pomeriggio sarà allietato da giochi, musica, intrattenimento, fuochi pirotecnici, buffet e lotteria in attesa dell’arrivo della Befana che distribuirà poi le calze. Special guests: DJ Maxim – DJ - Letizia Burnelli – cantante - Mirko Frank – Renatone.

La Festa della Befana vuole essere un momento di gioia e fratellanza per i Vigili del Fuoco in servizio e in pensione con i loro familiari e tutti i cittadini che vorranno partecipare per sviluppare rapporti di amicizia e solidarietà con le realtà sociali.

Tutto il ricavato dalle offerte e dai giochi verrà destinato ad iniziative umanitarie come il mantenimento dell’adozione di alcuni bambini di varie nazionalità (Filippine, Guatemala, Brasile, Romania) attraverso il Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli di Assisi.