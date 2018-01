La Befana regala dolcetti ai bambini: l'appuntamento con la Vecchietta al Gherlinda

l giorno della Befana si avvicina e sarà possibile incontrare la vecchietta amata da tutti i bambini al Gherlinda a partire dalle 16. Insieme ai suoi aiutanti distribuirà calze e dolci per tutti, tra giochi e animazioni, in collaborazione con la Creatori di sorrisi. Nel frattempo anche al centro di intrattenimento di Ellera di Corciano, venerdì 5 gennaio, iniziano i saldi “con sconti e offerte – assicurano dal Gherlinda – per tutti i gusti”.

E in tema di sconti, prosegue la promozione cinema ‘Mercoledì is the new sabato sera’ che dà la possibilità di vedere tutti i film in tutti gli orari (esclusi quelli in 3D, gli eventi speciali e i supplementi) a 3,90 euro. Costo del biglietto, questo, previsto anche per i bambini fino a 12 anni che il sabato e la domenica scelgano gli spettacoli mattutini al The space cinema di Corciano.