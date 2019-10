"Be the change", ad Assisi APMI Umbria celebra i 50 anni dell'associazione con un grande evento

Si chiama ‘Be the change’ l’evento organizzato da APMI Umbria per celebrare i cinquant’anni dell’associazione delle piccole e medie imprese dell’Umbria. Nato da un’idea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confimi Apmi Umbria (nell’ambito di un importante progetto a medio lungo termine che ha l’obiettivo di creare sinergie e nuove opportunità di sviluppo per le aziende associate), l’evento è dedicato alle imprese del territorio e si terrà sabato 26 ottobre al Palaeventi di Assisi, a Santa Maria degli Angeli.

Durante questa giornata ricca di appuntamenti, le aziende possono presentarsi al mondo tramite degli stand, tra convegni, speech e seminari formativi e informativi. “Sarà un’occasione di incontro e confronto sui temi dell’innovazione e del cambiamento – fanno sapere da Apmi Umbria –. Le piccole e medie imprese, motore economico della nostra regione, sono chiamate a sfide importanti basate sullo sviluppo di innovazione."

Oltre che agli imprenditori, l’evento sarà aperto a istituzioni e privati cittadini, al fine di condividere progetti, creare sinergie e dare consapevolezza a tutti dell’importante ruolo svolto dalle imprese nella valorizzazione del territorio, sia dal punto di vista economico che sociale. Nella giornata precedente, venerdì 25 ottobre, ad Assisi ci sarà l’approvazione del bilancio di Confimi industria nazionale, dove parteciperanno il presidente Paolo Agnelli e tutti i maggiori imprenditori aderenti alla confederazione.