Bastia Umbra: a "Lo show dei motori" si balla con la musica di Andrea Damante

Il suo ultimo singolo uscito i primi di maggio, ‘Rub it’, sta già spopolando sul web e a breve anche in Umbria lo si potrà ascoltare e ballare dal vivo direttamente in compagnia del suo autore Andrea Damante. Il ventottenne dj veronese e noto personaggio televisivo, infatti, nel pomeriggio di domenica 27 maggio sarà all’Umbriafiere di Bastia Umbra con il suo summer tour in occasione della seconda edizione de Lo show dei motori, l’evento spettacolo dedicato alle due e quattro ruote ideato da Emily Granieri.

Seguitissimo sui social network, premiato come miglior guest dj 2017 al Dance music awards, Damante, dopo aver spopolato la scorsa estate con il tormentone ‘Follow my pamp’, proporrà ora i suoi pezzi ai fan del centro Italia ospite del più grande evento umbro dedicato all’automotive. La musica sarà così una delle grandi protagoniste dell’atteso evento motoristico grazie anche concerti e dj in programma ogni sera, dal 25 al 27 maggio. Ogni sera dopo le 21 musica nell’area concerti e domenica 27 grande chiusura con l’ospite d’eccezione Andrea Damante.

Sale quindi l’attesa per Lo show dei motori 2018. Questa, infatti, non è l’unica anticipazione che sta entusiasmando i fan della manifestazione: tra le novità già annunciate per questa edizione c’è anche la partecipazione di Lamborghini e Ducati casa madre con loro personali stand e la presenza in esposizione della Ducati di Andrea Dovizioso. Il cartellone è comunque in continuo sviluppo, ma restano confermati tutti i principali spettacoli che hanno già fatto entusiasmare gli spettatori l’anno scorso, dal freestyle motocross al drifting, passando per i prototipi e il tuning.