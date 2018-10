Bastia Umbra: la più grande fiera del Pet del centro Italia, per gli amanti degli animali due giornate da non perdere

23.000 mq di esposizione al coperto per un'unica grande fiera: a Bastia Umbra, nei giorni 5 e 6 ottobre, oltre 500 gatti di razza pregiata in gara nei due giorni. Sempre presenti in tutto l’orario dell’Expo, accessori, gadget per felini, bar e ristorante. Si tratta della più grande fiera del pet del centro Italia.

La mostra resterà aperta in entrambe le giornate con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00.