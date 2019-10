Bastia Model Expo, modellismo a 360 gradi a Umbria Fiere

Modellismo a 360 gradi!

UmbriaFiere, sabato 2 e domenica 3 novembre



BastiaModelExpo è il nuovo appuntamento dedicato al mondo del modellismo, in programma a Umbria Fiere Bastia Umbra (PG), sabato 2 e domenica 3 novembre, nell’ambito di Expo Elettronica.

Il format unisce le caratteristiche di una mostra mercato, dove fare acquisti grazie alla presenza di operatori specializzati, con un momento d’incontro tra espositori, associazioni e pubblico di appassionati, con un ricco calendario di iniziative legate al modellismo navale, ferroviario, statico e dinamico e un immancabile spazio LEGO.

Aree attrezzate ospitano esibizioni di modellismo a 360 gradi: macchine navali di Leonardo nell’anniversario dei 500 anni dalla morte, in mostra petroliere e navi da guerra, treni storici e moderni dei quali si può provare l’emozione della guida, diorami che riproducono momenti storici o intere città, anche il volo diventa possibile a BastiaModelExpo con le prove pratiche di guida droni con il visore VR.

A tutta birra, nelle gare delle rombanti mini 4WD e modellismo statico a perdita d’occhio.

Queste sono alcune delle emozioni ‘in scala’ in programma a UmbriaFiere.



Dove, come, quando:

Date e orari: sabato 2 e domenica 3 novembre, dalle 9 alle 18,30

Luogo: UmbriaFiere – P.zza Moncada 1 – Bastia Umbra (PG)

Ingresso: biglietto intero 8 €, ridotto 6 €

Organizzazione: Blu Nautilus Srl; Info: 0541439573; www.expoelettronica.it