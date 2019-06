Il sogno di volare diventà realtà, al Barton Park una mongolfiera per salire in cielo e godersi il panorama: il 15 giugno l'appuntamento

Godersi il panorama di Perugia da una mongolfiera un sogno per molti. Ma stavoltà può diventare realtà sabato prossimo nella preziosa cornice del Barton Park di Perugia. Una salita nel cielo per decine di metri che sarà offerta ai cittadini da Autocentri Giustozzi ha organizzato una serata all’insegna del volo silenzioso grazie alle mongolfiere di Experience Umbria.

La giornata organizzata prevede una tipologia di volo definita volo vincolato. Il pallone sale fino a circa venti metri di altezza trattenuto da alcune funi, permettendo al pubblico di godersi lo spettacolo in totale sicurezza. Oltre al volo sarà possibile apprendere i rudimenti del volo aerostatico grazie ad un secondo pallone adagiato sul prato del parco a scopo didattico. La mongolfiera didattica viene gonfiata in uno spazio privo di ostacoli, adagiata su un fianco e tenuta in questa posizione in modo da permetterne l’accesso insieme ad un pilota esperto in grado di spiegare come è fatta (geometrie, materiali, equipaggiamenti) e come funziona il volo aerostatico.

La mongolfiera didattica viene mantenuta gonfia da almeno un ventilatore, è adagiata su un fianco e ancorata in almeno 8 punti (lato calotta, lato bocca e tre ancoraggi su ogni fianco). Non viene utilizzato fuoco ma solo aria atmosferica sospinta dai ventilatori.

Sarà una giornata ricca di emozioni frutto di un importante sinergia tra due importanti realtà imprenditoriali perugine: Autocentri Giustozzi e BartOn. Una collaborazione che valorizza anche il nuovo spazio all’interno del Barton Park, chiamato Motor Point, dove ogni mese sono presenti le novità più interessanti del panorama automobilistico e dove si potranno svolgere test drive delle vetture.