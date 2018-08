Musica, sport, arte e solidarietà: è il momento di Barton Park Day

Una giornata di sport, eventi, musica, arte, gastronomia e solidarietà aperta a tutta la città. Per festeggiare insieme l'inaugurazione ufficiale del Barton Park e i 30 anni di attività del Gruppo Barton. È il Barton Park Day, in programma per il 2 settembre nella nuova area verde realizzato a Pian di Massiano: un parco immaginato per essere una novità per Perugia, che fonde il rispetto per l'ambiente all'evoluzione tecnologica, uno spazio votato all'ecosostenibilità e alla qualità della vita.

La giornata prevede diverse attività dedicate ai bambini, agli sportivi, alle famiglie e agli appassionati di buona musica. Si parte alle otto con il ritrovo per le iscrizioni alla Barton Ten, la gara podistica che prevede due percorsi, da 4,5 e da 10 chilometri per scegliere se fare una rilassante passeggiata o competere all’ultimo respiro (per informazioni, www.dreamrunners.it o www.bartonpark.it/#ten). A partire dalle 9 sono previsti allenamenti e dimostrazioni – anche di yoga e pilates - con i personal trainer di Virgin Active, dalle 10 iniziano le attività dedicate ai bimbi, tra laboratori, baby dance, giocoleria, sport e truccabimbi a cura di Kroonos e Kidsbit. Imperdibile anche il laboratorio di aquiloni organizzato da Eolo.

Aperti dalla mattina anche gli stand dello street food. Punti gastronomici con prelibatezze e tipicità regionali: parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza, come per la Barton Ten. Per gli amanti delle 18 buche, c'è anche il Putting Green Golf: grandi e bambini possono mettersi alla prova su un mini campo da golf, a cura della delegazione umbra FIG.

Alle 11, poi, tutti pronti a scatenarsi con un flash mob: gli esperti ballerini di Maliantes Dance Crew coinvolgono il pubblico per la realizzazione di una divertente coreografia in musica che diventerà un video da condividere. Spazio anche alla cultura con un evento d'eccezione: la galleria espositiva del Barton Park sarà inaugurata con la mostra di Lorenzo Fonda “Interminati/Spazi Sovrumani/Silenzi - Acqua Fuoco Terra Aria – L'uomo e la sua terra”. Per tutta la giornata, fino alle 20.30, sarà presente l'artista che illustrerà le opere realizzate in esclusiva per il Gruppo Barton.

Durante la giornata non mancherà la musica all'interno del Barton Park: dagli spettacoli itineranti della Mabo band, fino alla musica dal vivo del Good Times group (dalle 18) e di Soulink live e Maliantes Dance Crew (dalle 19.30). Alle 20.30 verrà aperta l'Arena per ospitare (dalle 21.30) l'esclusivo concerto sotto le stelle: la calda e coinvolgente voce di Cheryl Porter, cantante jazz e soul di rilievo internazionale, inaugura l’area spettacoli del Barton Park. Prima di un gran finale a sorpresa.